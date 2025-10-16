Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Λασίθι.
Η δόνηση ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ενώ σημειώθηκε στα 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 7,1 χιλιόμετρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή: «Σύγκρουση κορυφής» σήμερα για την εξωτερική πολιτική
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ