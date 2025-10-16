Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

Η δόνηση ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ενώ σημειώθηκε στα 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 7,1 χιλιόμετρα.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Λασίθι.

