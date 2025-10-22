Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο - Τι απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30,7 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της πόλης Ρόδου και της Μαρμαρίδος και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής σεισμολογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» δήλωσε ο κ. Λέκκας.