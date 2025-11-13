Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

Για πρώτη φορά, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη παρουσίασαν έναν ολοκληρωμένο χάρτη σεισμικού κινδύνου που καλύπτει ολόκληρη την ήπειρο, με τη συμμετοχή της Ελβετικής Υπηρεσίας Σεισμικής Παρατήρησης στη Ζυρίχη.

Η νέα αυτή χαρτογράφηση βασίζεται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και προσφέρει μια πιο ακριβή εκτίμηση των σεισμικών απειλών, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών.

Κατά τον 20ό αιώνα, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμούς στην Ευρώπη, ενώ οι οικονομικές ζημιές ξεπέρασαν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά την αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των σεισμών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η γνώση του σεισμικού κινδύνου και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις επιπτώσεις.

Από το 2013 υπήρχε ένα μοντέλο που προσομοίωνε την πιθανότητα και τις συνέπειες μεγάλων σεισμών στην Ευρώπη. Το νέο μοντέλο, που ανέπτυξε μια διεθνής ομάδα σεισμολόγων, γεωλόγων και μηχανικών, επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωλογία, την τεκτονική δραστηριότητα και τα ιστορικά σεισμικά δεδομένα.

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει πιο ακριβή αξιολόγηση των κινδύνων και υποστηρίζει την ανάπτυξη αυστηρότερων οικοδομικών κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, τα δεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και αρχές να ενημερώνονται έγκαιρα για τις σεισμικές απειλές.

Περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και μέτρα προστασίας

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο σεισμικό κίνδυνο στην Ευρώπη είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αλβανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Ωστόσο, ακόμα και περιοχές με χαμηλότερο κίνδυνο ενδέχεται να επηρεαστούν από ισχυρούς σεισμούς, καθιστώντας την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων αναγκαία σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ιδιαίτερα, οι παλαιές κατασκευές σε αστικές περιοχές, όπου οι αντισεισμικοί κανονισμοί ήταν ανεπαρκείς πριν από τη δεκαετία του 1980, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη στην Τουρκία, η Κατάνια και η Νάπολη στην Ιταλία, το Βουκουρέστι στη Ρουμανία και η Αθήνα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες σεισμικές απειλές.

Οικονομικές επιπτώσεις και μελλοντικές προοπτικές

Οι χώρες Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα ευθύνονται για περίπου το80% των συνολικών οικονομικών ζημιών από σεισμούς στην Ευρώπη, με το ετήσιο κόστος να αγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η νέα χαρτογράφηση του σεισμικού κινδύνου λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης, με στόχο τη μείωση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.