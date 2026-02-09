Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/2), στις 07:03, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,1 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 29 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 47 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου.