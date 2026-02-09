Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 07:03.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/2), στις 07:03, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,1 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 29 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζάκρου.
4 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 47 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας.
Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου.