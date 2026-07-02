Σεισμός 5,2R στην Κάρπαθο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του καταγράφηκε στα 11 χιλιόμετρα Νότια νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κάρπαθο, η δόνηση έφτασε μέχρι και τη Ρόδο, όπου κάτοικοι σε διάφορες περιοχές του νησιού αντιλήφθηκαν την ταλάντωση, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική». Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και το ενδεχόμενο μετασεισμικής ακολουθίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο σεισμός έχει γίνει αισθητός και στην Τουρκία.

Ισχυρός σεισμός 5 στην κλίμακα Ρίχτερ είχε σημειωθεί και στις 24 Ιουνίου στην Κάρπαθο.

H ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Λίγα μόλις λεπτά έπειτα από τον ισχυρό σεισμό στην Κάρπαθο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σεισμοί τώρα! Το γερμανικό σύστημα GFZ και το γαλλικό EMSC έδωσαν σεισμό Μ5.4 στην Κάρπαθο. Το αυτόματο σύστημα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εμφανίζει δύο σεισμούς μεγεθών 5.2 και 4.1 στην Κάρπαθο και νότια της Ύδρας, αντίστοιχα. Είναι και οι δύο υπαρκτοί? Ο πρώτος είναι γιατί τον δίνουν και ξένα ινστιτούτα. Για τον δεύτερο αμφιβάλλω αν είναι αληθινός. Αναμένουμε τελικές λύσεις πριν σχολιάσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

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