Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην ανατολική Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή ανοιχτά της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 120 χιλιομέτρων, περίπου 58 χιλιόμετρα δυτικά του Τομπέλο, στην επαρχία Βόρειο Μαλούκου, στις 11:31 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:31 ώρα Γκρίνουιτς.

⚠️ UPDATE: Footage emerges as a strong 6.2 magnitude earthquake strikes the Maluku Sea near Dagasuli Island, Indonesia. Widely reported across North Maluku.



Gempa - Indonesia - Maluku - Lindol - Sismo https://t.co/qt4ir86ZBS pic.twitter.com/FOWcELZZS5

— GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2026



«Καθόμουν και έπινα καφέ σε έναν πάγκο στον δρόμο, όταν ξαφνικά η καρέκλα μου άρχισε να κουνιέται. Πανικοβλήθηκα για λίγο, γιατί εξακολουθώ να είμαι τραυματισμένος από προηγούμενους σεισμούς», δήλωσε στο πρακτορείο AFP ο Ουμάρ Άμπας, κάτοικος της Τερνάτε, η οποία βρίσκεται περίπου 114 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Η Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας, BMKG, ανακοίνωσε ότι ο σεισμός δεν προκαλεί κίνδυνο για τσουνάμι.

Moderado temblor en Indonesia??

Un sismo de magnitud 6.2 Mw ocurrió a las 8:31 AM del 3 de julio (9:31 PM del 2/7, hora peruana) con el epicentro localizado a 58 km al oeste de Tobelo??

?Profundidad: 120.9 km

Máxima intensidad: V

Datos: USGS

No se esperan daños pic.twitter.com/KT6gWLWx5k

— ??????? (@Asismet_IF) July 3, 2026



Η Ινδονησία και οι γειτονικές χώρες καταγράφουν συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού — μια ζώνη ισχυρής ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριότητας, που εκτείνεται από την Ιαπωνία, διασχίζει τη Νοτιοανατολική Ασία και φτάνει μέχρι τη λεκάνη του Ειρηνικού.

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