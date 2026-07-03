Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην ανατολική Ινδονησία
Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι αναφέρει η Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας
Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή ανοιχτά της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 120 χιλιομέτρων, περίπου 58 χιλιόμετρα δυτικά του Τομπέλο, στην επαρχία Βόρειο Μαλούκου, στις 11:31 τοπική ώρα, δηλαδή στις 02:31 ώρα Γκρίνουιτς.
«Καθόμουν και έπινα καφέ σε έναν πάγκο στον δρόμο, όταν ξαφνικά η καρέκλα μου άρχισε να κουνιέται. Πανικοβλήθηκα για λίγο, γιατί εξακολουθώ να είμαι τραυματισμένος από προηγούμενους σεισμούς», δήλωσε στο πρακτορείο AFP ο Ουμάρ Άμπας, κάτοικος της Τερνάτε, η οποία βρίσκεται περίπου 114 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
Η Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας, BMKG, ανακοίνωσε ότι ο σεισμός δεν προκαλεί κίνδυνο για τσουνάμι.
Η Ινδονησία και οι γειτονικές χώρες καταγράφουν συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού — μια ζώνη ισχυρής ηφαιστειακής και τεκτονικής δραστηριότητας, που εκτείνεται από την Ιαπωνία, διασχίζει τη Νοτιοανατολική Ασία και φτάνει μέχρι τη λεκάνη του Ειρηνικού.