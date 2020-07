Μενέντεζ σε Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αυτά τα νερά ανήκουν μόνο στην Ελλάδα

Επίθεση κατά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξαπέλυσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ.

Ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε στην χτεσινή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που καλεί την Τουρκία να παύσει όποια σχέδια επιχειρήσεων στο Καστελόριζο αλλά παράλληλα κάνει λόγο για «αμφισβητούμενα» ύδατα.

Όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Ας είμαστε ξεκάθαροι – η μόνη χώρα που “αμφισβητεί” αυτά τα νερά είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να αναγνωρίσει κατηγορηματικά και δημόσια ότι η Τουρκία μόνη της είναι υπεύθυνη για την ένταση πάνω τους».

Υπενθυμίζεται πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Άγκυρα να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα (διαφιλονικούμενα) ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η απάντηση του εκπροσώπου στα αγγλικά έχει ως εξής: The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region.

