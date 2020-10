Από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Ηνωμένα Έθνη

Για πρώτη φορά Ελληνικός Οργανισμός στη Συντονιστική Επιτροπή DGC Youth Representatives του ΟΗΕ

Μια μεγάλη επιτυχία για τους νέους του Δικτύου ΥουSmile και της Ομάδας Δικαιωμάτων των Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι δύο νέοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile και της Ομάδας Δικαιωμάτων των Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έγιναν δεκτοί ως ενεργά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Department of Global Communications (DGC) Youth Representatives του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εκπροσωπώντας «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η Ράνια Παπαδοπούλου και ο Λευτέρης Δαφέρμος επιλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής, μαζί με 13 ακόμη νέους και νέες από όλο τον κόσμο. Η τελική επιλογή έγινε κατόπιν ατομικής συνέντευξης αφού προηγήθηκαν πολύμηνες επαφές, συζητήσεις, ενημέρωση και κατάθεση αποδεικτικών/πιστοποιητικών για τις δράσεις και το έργο του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος με συγκίνηση δήλωσε: «Ο Ανδρέας 25 χρόνια πριν έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για τη δύναμη που έχουν τα παιδιά να αλλάξουν τον κόσμο μας. Είμαστε υπερήφανοι που οι νέοι μας κάνουν τη διαφορά, όχι με λόγια αλλά κάνοντας πράξη τα όνειρα για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθούν άξιοι υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Παιδιών, όπως κάνουν επάξια μέχρι τώρα. Θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, αποφασίζοντας από κοινού με τους εκπροσώπους των κρατών για την βέλτιστη προώθηση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στη νεολαία. Tα δύο παιδιά μας διαθέτουν το πάθος, τη θέληση και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν άριστοι πρεσβευτές, όχι μόνο του «Χαμόγελου», αλλά και της χώρας μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Η Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) του Department of Global Communications (DGC) Youth Representatives που συστάθηκε το 2009 έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του ρόλου των νέων στα Ηνωμένα Έθνη και την ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους. Αποσκοπεί στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος όπου οι νέοι δεν θα θεωρούνται άτομα που χρειάζονται προστασία αλλά ενεργά μέλη της κοινωνίας και ισχυροί παράγοντες αλλαγής.

Τα μέλη της επιτροπής με θητεία ενός έτους, είναι ηλικίας από 18 έως 32 ετών και συμμετέχουν ενεργά σε φορείς (Μ.Κ.Ο.), οργανώνοντας και προωθώντας δράσεις για τους νέους, οι οποίες συμβαδίζουν με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, οι φορείς (Μ.Κ.Ο.) στους οποίους δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μέλη (associated partners) του UN Department of Global Communications (τέως Department of Public Information-DPI), να συνεργάζονται μαζί του και να λαμβάνουν ετησίως καλή αξιολόγηση.