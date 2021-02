Lockdown: Ανατροπή! «ΝΑΙ» στο take away - Τι ισχύει για λαϊκές, σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Παίρνει πίσω η κυβέρνηση την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Στις «κόκκινες» περιοχές αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περιορισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, που ανακοινωθήκαν την Παρασκευή, από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, εντάσσονται η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, όλα τα υπόλοιπα καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Παράλληλα, από το επόμενο Σαββατοκύριακο αναστέλλονται και οι λαϊκές αγορές που πραγματοποιούνταν τις συγκεκριμένες δύο ημέρες.

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

Νέα ανατροπή στο take away

«H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα οριζόντια μέτρα σε όλη την χώρα

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι λόγους

Απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων

Απαγόρευση ιδιωτικών συναθροίσεων

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Τηλε-εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες

Λειτουργία Super League 1 & 2, Basket League, Volleyball League

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίπεδο Α' - επιτήρησης (κίτρινες περιοχές).

Τα μέτρα στο επίπεδο Α (κίτρινες περιοχές)

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 21:00 έως 05:00

Διά ζώσης λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια) από 1η Φεβρουαρίου

Λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας, υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Πραγματοποίηση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων εντός ναών και έως 50 ατόμων στους μητροπολιτικούς ναούς

Επανέναρξη λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ (όχι ΟΠΑΠ PLAY) από 1η Φεβρουαρίου

Οι κόκκινες περιοχές και ποια μέτρα ισχύουν

Όσον αφορά το επίπεδο Β' - αυξημένου κινδύνου, σε αυτό κατατάσσονται οι περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, δηλαδή οι «κόκκινες» περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: η Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου η περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ο δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο δήμος Χαλκιδέων και ο οικισμός Ρομά της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ο δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

Στις περιοχές αυτές από σήμερα μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου ισχύουν τα εξής μέτρα:

Aπαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, με εξαίρεση την Αττική όπου η απαγόρευση ισχύει από 21:00 έως 05:00.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι στους δήμους Αχαρνών και Ασπροπύργου η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει από 18:00 έως 05:00.

Δια ζώσης λειτουργία των Γυμνασίων από 01/02/2021

Τηλε-εκπαίδευση για τα Λύκεια

Χώροι Λατρείας: Πραγματοποίηση λειτουργιών σε χώρους λατρείας με ανώτατο όριο τα 9 άτομα

Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές.

Παπαθανάσης: Σωστά άνοιξαν σχολεία και λιανεμπόριο

Τα δύο σαββατοκύριακα στις περιοχες αυτές ανοιχτά θα είναι μέχρι τις 17:00, το απόγευμα τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και πρατήρια βενζίνης. Αυτό το σαββατοκύριακο θα λειτουργούν οι λαικές αγορές, ενώ το επόμενο όχι.

Από Δεύτερα, επισήμανε ο κ. Παπαθανάσης, το λιανεμπόριο θα λειτουργεί με click away, ενώ Δευτέρα με Παρασκευή θα επιτρέπεται κανονικά η προμήθεια take away.

«Σε αυτή την κρίση, η οποία είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο γεγονός, προσαρμόζεις τη στρατηγική σου. Δεν ισχύει για πάντα μια απόφαση. Σωστά άνοιξαν τα σχολεία και το λιανεμπόριο και σωστά τώρα γίνεται αλλαγή της στρατηγικής για να αποφύγουμε το τρίτο κύμα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ακόμα, γνωστοποίησε ότι επίκειται ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 50.000 ευρώ.

Τέλος, σημείωσε ότι η έκτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καταβληθεί τον Μάρτιο, λαμβάνοντας υπόψη τους τζίρους των επιχειρήσεων τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τους περσινούς τζίρους του ίδιου διαστήματος.

