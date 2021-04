Self test: Για ποιους γίνεται υποχρεωτικό από τη Δευτέρα - «Βαριά» πρόστιμα για τους αμελείς

Self test: Με το self test ανά χείρας θα βρισκόμαστε το επόμενο διάστημα, το οποίο αποτελεί συν τοις άλλοις, υγειονομικό διαβατήριο για την προσέλευση στην εργασία. Από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου έξι τομείς δραστηριότητας μπαίνουν στην υποχρεωτική χρήση των self tests κι ανοίγουν το δρόμο για να ακολουθήσουν κι άλλοι κλάδοι της οικονομίας.