Τζανάκης στο Newsbomb.gr: «Πνίγουν» οι μεταλλάξεις την Κρήτη – Σε τι ποσοστό έχουν διαδοθεί

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, επισήμανε πως στο νησί επικρατούν οι non Άλφα μεταλλάξεις - Έχει εκτοπιστεί η βρετανική μετάλλαξη και επικρατεί πλέον η Δέλτα

«Κατά 90% στις περισσότερες περιοχές της περιοχής μας επικρατούν οι non Άλφα μεταλλάξεις με επικρατέστερη την Δέλτα». Με τα λόγια αυτά ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο της Κρήτης, Νίκος Τζανάκης περιέγραψε την κατάσταση στο νησί.

Επίσης, «προεξοφλημένο» χαρακτήρισε ο καθηγητής το «να δούμε την ερχόμενη εβδομάδα 2.500 κρούσματα κορονοϊού» στη χώρα μας ενώ για τον Αύγουστο σημείωσε ότι η κατάσταση ακόμα είναι ρευστή.

Απαντώντας σε ερώτηση του Newsbomb.gr, σχετικά με το 4ο κύμα, ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης τόνισε ότι θα μιλάμε για κύμα όταν επηρεαστούν οι «σκληροί» δείκτες της πανδημίας. Δηλαδή οι νοσηλείες, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι.

Σημείωσε ακόμα ότι οι νέοι που νοσούν θα φέρουν τον ιό στο σπίτι τους με αποτέλεσμα να νοσήσουν οι γονείς και οι παππούδες τους και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα έχουν κάνουν το πρόβλημα μεγαλύτερο.

Μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός αυτό αφού όπως μας έκανε γνωστό το 50% των 50αρηδων παραμένει ανεμβολίαστο.

Στοιχεία ΕΟΔΥ για μεταλλάξεις

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 67 νέα κρούσματα κορονοϊού με τη μετάλλαξη Delta, με τον συνολικό τους αριθμό στην Ελλάδα να φτάνει στα 121 κρούσματα.

Σύμφωνα με τη επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ (8/7):

«Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI).

Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621. (Πίνακας 3).

Σύμφωνα με την καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου το 84% των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα είναι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής ενώ ένα 5-6% είναι Ρώσοι υπήκοοι.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 20.932 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 18.327 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.880 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 725 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 18.327 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 76,89%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,07%, το Beta με ποσοστό 0,31% και το Delta με ποσοστό 0,20% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9 μέχρι και την εβδομάδα 24, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 25-26.

Από τα 1.880 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.717 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση.

Από τα δείγματα αυτά, 21,38% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 62,34% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,35% στο Beta, 3,94% στο Delta και 0,27% στο C.36.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 133 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 4 στο Beta, 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.1 (VOI), 12 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), και 2 στο B.1.621 (VOI).

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5».

Διάγραμμα 9. Σχετική συχνότητα αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, ανά 15νθήμερο, από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS CoV-2 έως 04/07/2021.

Σημ.1 Στα «Άλλα Κυκλοφορούντα Στελέχη» περιλαμβάνονται τα παλαιότερα στελέχη που κυκλοφορούσαν κατά την πρώτη και δεύτερη πανδημική περίοδο και τα οποία δεν φέρουν ανησυχητικές μεταλλάξεις (π.χ. del 69-70, N501Y, E484K, L452R κλπ.) που σχετίζονται με αυξημένη μεταδοτικότητα ή μολυσματικότητα ή διαφυγή ή διαγνωστικά ζητήματα.

Σημ.2 Στα «Λοιπά Στελέχη Πιθανού Ενδιαφέροντος» περιλαμβάνονται όλα τα στελέχη του πίνακα 3 εκτός των Β.1.1.7 (Alpha), B.1.1.318 (Variant E484K), B.1.351/501Y.V2 (Beta) και B.1.617.2 (Delta).

Σημ.3 Τα δεδομένα για τις εβδομάδες 25-26 είναι προσωρινά, καθώς η γονιδιωματική ανάλυση δειγμάτων για τις εν λόγω εβδομάδες βρίσκεται

σε εξέλιξη.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: «Πάγωσε» όλη η Ελλάδα - Η στιγμή της τραγωδίας και το μεγαλείο ψυχής των γονιών της 6χρονης