Κέρκυρα: Απονεμήθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο η Έδρα UNESCO

Την απονομή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Έδρας UNESCO «για τις απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων» (UNESCO Chair on Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities), ενέκρινε η Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης της UNESCO. Διευθυντής της Έδρας θα είναι ο καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab), Σταύρος Κάτσιος.