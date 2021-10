Μπουλμπασάκος στο Newsbomb.gr: Αν καταρρεύσει το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη θα μας συμπαρασύρει

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και τον αντίκτυπο που έχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε στο Newsbomb.gr, ο διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού» Γιώργος Μπουλμπασάκος – Εκ διαμέτρου αντίθετη η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο είναι – σύμφωνα με τον διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού», Γιώργο Μπουλμπασάκο – η κατάσταση με τα νοσοκομεία στην Αττική σε ότι έχει να κάνει με τα περιστατικά covid.

Παρόλα αυτά, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την πορεία την της πανδημίας στην βόρεια Ελλάδα λέγοντας ότι «αν καταρρεύσει το σύστημα υγείας στην Θεσσαλονίκη τότε θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη χώρα».

Για την διαχείριση των non covid περιστατικών στον «Ευαγγελισμό», ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής αναφέρει ότι στην Αττική δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν μονοθεματικά νοσοκομεία όπως το «Σωτηρία». «Σε επίπεδο πνευμονολογικών κρεβατιών και το "Σωτηρία" που έχει και εξειδικευμένο προσωπικό, θα πρέπει να διαθέσει δύο κλινικές και για νοσηλεία non covid περιστατικών, για να μην πιέζονται τόσο πολύ οι υπόλοιπες πνευμονολογικές κλινικές του Λεκανοπεδίου. Πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα non covid περιστατικά, τα οποία έχουν συσσωρευθεί».

Η κατάσταση στη χώρα

Ο κορονοϊός επιμένει και στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει και το Σάββατο αρκετά μεγάλο αριθμό από κρούσματα. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 2.313 νέα, ενώ επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς ακόμα 30 θάνατοι και 361 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 15:00).

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.313 , εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 692.197 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.171 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 30, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.348 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 361 (62.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 80.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

