Έκαναν ποδήλατο από το Βρετανικό μουσείο στην Ακρόπολη για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

02/09/2022 13:57

«Φέρτε τα πίσω» είναι το μήνυμα που έστειλαν πέντε ποδηλάτες που διέσχισαν χώρες της Ευρώπης, για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου αναφορικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

Τώρα, μετά από χρόνια, η συζήτηση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα έχει ανοίξει ξανά. Έτσι, επέλεξαν οι Βασίλης Κόρδας, Βασιλική Βούτσαλη, Γιάννης Ευθυμίου, Σταύρος Σίμος και ο φιλέλληνας Γερμανός Steffen Streich να ενισχύσουν αυτή την πρωτοβουλία.

Η Βασιλική Βούτσαλη μιλάει στο Newsbomb.gr για αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία της, για τα μηνύματα που εισέπραξε από ευρωπαίους πολίτες, για το σκοπό της ιδιαίτερης αυτής δράσης αλλά και πως αντέδρασαν οι Έλληνες. Μάλιστα στο τέλος μοιράζεται μαζί μας πιο πολύ συγκινητική στιγμή.

Η μπλούζα της προσπάθειας των ποδηλατών

Από το βρετανικό μουσείο στην Ακρόπολη

Η διαδρομή που διέσχισαν ήταν συμβολική. Από το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, δηλαδή περίπου 3.000 χιλιόμετρα κάνοντας ποδήλατο από τις 14 έως τις 28 Αυγούστου

3.000 χλμ με τα ποδήλατα για έναν σκοπό, ποιος ήταν αυτός;

«Μετά από την συμμετοχή μου σε μεγάλες οργανώσεις , εδώ και κάποια χρόνια ήθελα να δημιουργηθεί μια μεγάλη ποδηλατική διαδρομή με τερματισμό την Ελλάδα μας ,δεν είχε βρεθεί όμως η κατάλληλη ευκαιρία. Μια πλάκα με τον Βασίλη Κόρδα, που έχει εταιρεία στην Αθήνα και το Λονδίνο ήταν η αφορμή να ξεκινήσουμε».

Πώς προέκυψε η ιδέα με τα ποδήλατα;

«Ο Βασίλης Κορδάς πηγαινοέρχεται με αεροπλάνο και τον παρότρυνα να επιστρέψει με ποδήλατο, είπε πως αν πήγαινα παρέα θα το δοκίμαζε έτσι και έγινε. Κανονίσαμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές από το Λονδίνο στην Αθήνα με ποδήλατο. Στο μυαλό μας ήρθε αμέσως η διαδρομή που πρέπει να κάνουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Χατζηπαντελή, γενικό γραμματέα του ΙΔΑΦΚ και ποδηλάτη , έφερε αποτέλεσμα καθώς ενημερώθηκε και η πρόεδρος Ξένια Γεωργιάδου και η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του ΙΔΑΦΚ».

Ψηλά στα βουνά της Ευρώπης έφθασε το μήνυμα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα

Ποιοι αποτελούσαν την ομάδα;

«Η παρέα μας ήταν ο Γιάννης Ευθυμίου, ο Σταύρος Σούμας , εγώ , ο Βασίλης Κόρδας και ο φιλέλληνας Γερμανός Steffen Streich, μια χούφτα ανθρώπων που όμως κουβαλούσαμε την ψυχή κάθε Έλληνα . Η εκδήλωση αφιερωμένη σε 3 φίλους μας που έφυγαν νωρίς μα δεν τους ξεχνάμε ο Κώστας Κεσίνης, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Θεοφάνης Μπάρλας».

Θεωρείτε ότι με την πρωτοβουλία σας αναδείξατε το θέμα σε μια κομβική καμπή για την επιστροφή των μαρμάρων;

«Θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, πως ενώ κάνουμε αυτό που αγαπάμε, ταξίδι με το ποδήλατο μπορούμε να δείξουμε τον πολιτισμό μας, να ενημερώσει και με ειρηνικό τρόπο και χαμόγελο να δημιουργήσουμε ένα κίνημα».

Ψηλά στα βουνά της Ευρώπης έφθασε το μήνυμα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα

Γιατί επιλέξατε το ποδήλατο;

«Επιλέχτηκε το ποδήλατο γιατί είναι συνδεδεμένο με τις ομορφότερες αναμνήσεις καθώς είναι το πρώτο παιδικό παιχνίδι, είναι μέσο άσκησης κοινωνικοποίησης μα και μετακίνησης χωρίς καύσιμο, φιλικό για το περιβάλλον».

Από ποιες χώρες και πόλεις περάσατε;

«Ξεκινήσαμε στις 14/8 στις 5:30 π.μ από το βρετανικό μουσείο, με πλοίο μέσω Dover Calais περάσαμε στην Γαλλία , την διασχίσαμε και 2 μέρες αργότερα περάσαμε στην Ελβετία , διασχίζοντας τις ελβετικές Άλπεις και περάσαμε στην Ιταλία όπου με πλοίο από Ανκόνα ήρθαμε σε ελληνικό έδαφος στην Ηγουμενίτσα».

Το μήνυμα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα με την ελληνική σημαία κάτω από τον πύργο του Άιφελ

Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε στο ταξίδι σας;

«Είναι δύσκολο πέντε άτομα που γνωρίζονται ελάχιστα να συνεργαστούν, μα με καλή διάθεση το καταφέραμε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν οι καιρικές συνθήκες, κρύο, ομίχλη, βροχή, χαλάζι. Το δυσκολότερο σημείο ήταν στην Ελβετία λόγω της διαδρομής εκεί , γνωρίζαμε φυσικά ότι έχει αρκετά υψομετρικα, μα και ο καιρός δεν ήταν φιλικός και δεν είχαμε τρόπο επικοινωνίας καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα περιαγωγής . Μα τα καταφέραμε και στο δεύτερο υψηλότερο σημείο της Ευρώπης στο passo dello Stelvio βρίσκεται αυτοκόλλητο με το μήνυμα μας bring them back».

Οι Ευρωπαίοι που «συναντήσετε» στο ταξίδι τι σας έλεγαν για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, είχαν επίγνωση της κατάστασης;

«Με μεγάλη μας έκπληξη, δε γνώριζαν για το θέμα των γλυπτών στο εξωτερικό, μα έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα καθώς πολλοί ήρθαν κ ζητούσαν να ενημερωθούν για την δράση μας.

Πιστεύω πως είχε αποτέλεσμα καθώς στο Λονδίνο ήρθαμε σε επικοινωνία με το British committee for the reunification of the sculptures και παρακολουθούσαν την κάθε μας ημέρα και ενημέρωναν το κοινό του Λονδίνου. Παράλληλα ήρθαν ποδηλάτες να μας συνοδεύσουν σε κάποια σημεία της διαδρομής, από το Βέλγιο, από την Ζυρίχη και από την Αυστρία ήρθε φίλος ποδηλάτης στην Βασιλεία και μας συνόδευε έως την Βερόνα φορώντας την μπλούζα bring them back».

Παντού με την ελληνική σημαία

Όταν βρεθήκατε στην Ελλάδα…

«Σε όλη τη διαδρομή στην Ελλάδα ήταν απερίγραπτα τα συναισθήματα. Φίλοι, γνωστοί αλλά και κόσμος που μας παρακολουθούσε από τα media έβγαινε στον δρόμο να μας συναντήσει. Σε ένα χωριό σταματήσαμε για νερό και ο 78χρονος κύριος Γιάννης, ιδιοκτήτης ενός περιπτέρου, δάκρυσε από συγκίνηση και μας έλεγε ευχαριστώ ενώ δεν μας άφησε να πληρώσουμε τίποτα. Στην Ελλάδα πριν τις μεγάλες πόλεις είχαμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Κορομηλά αθλητή με οπτική αναπηρία, εκπρόσωπος των αθλητών ΑμεΑ, μέλος του ΔΣ φάρου τυφλών και σκύλων οδηγών, και πρόεδρος του Ίωνα ΑμεΑ».

Ήταν συγκινητική η στιγμή όταν φθάσατε στην Ακρόπολη; Ποιοι σας υποδέχθηκαν;

«Ο τερματισμός στην Ακρόπολη ήταν πολύ συγκινητικός. Αρχικά ήταν η συνάντηση στο ΟΑΚΑ για να μαζευτούν αρκετοί ποδηλάτες να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα μαζί , έγιναν τα εγκαίνια της κεντρικής πύλης στο άγαλμα του Σπύρου Λούη. Παρευρέθηκαν ο υπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο γενικός γραμματέας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ και ο γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιόρης . Με την συνοδεία της αστυνομίας και των μηχανών της ΙΔΑΦΚ, οι ποδηλάτες κατευθυνθήκαμε στο μνημείο της Μελίνας Μερκούρη. Εκεί βρισκόταν για να μας υποδεχτεί η κυρία Πωλίνα, εκπρόσωπος του ΔΣ του ιδρύματος Μελίνας Μερκούρη . Μας έδωσε αναμνηστικά και αφού αφήσαμε λουλούδια και τις Καρυάτιδες που είχαμε μαζί μας στην διαδρομή πήγαμε στο μουσείο της ακρόπολης για τον τερματισμό.

Εκεί ήταν αρκετοί φίλοι, γνωστοί, άτομα που μας παρακολουθούσαν, κάποιοι από τους χορηγούς που μας στήριξαν και περαστικοί τουρίστες καθώς και η πρόεδρος του ΙΔΑΦΚ ,η πρόεδρος των σκύλων οδηγών και ο δήμαρχος παλαιού Φαλήρου κύριος Γιάννης Φωστηροπουλος . Μας έκαναν την τιμή να περάσουμε μέσα στο μουσείο».

Η αφίσα του εγχειρήματος

Από την επιστροφή σας στην Ακρόπολη τι έχετε να θυμάστε;

«Στον τερματισμό ήταν η μητέρα του Κώστα Κεσίνη παρά την αδυναμία της να σταθεί για να μας αγκαλιάσει και να ευχαριστήσει που αφιερώσαμε στον γιο της το εγχείρημα αυτό. Ήταν αυτό που με έκανε να κλάψω».

Οι ποδηλάτες υπό το βλέμμα της Μελίνας Μερκούρη

