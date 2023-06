Η bluegr Hotels & Resorts φέρνει τη φιλοξενία στη δεκάδα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα

Η bluegr Hotels & Resorts φέρνει τον κλάδο της φιλοξενίας στη δεκάδα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, Great Place to Work Hellas 2023

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, απονεμήθηκε στη bluegr Hotels & Resorts το βραβείο για την κατάκτηση της 9ης θέσης στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τον πρώτο και μοναδικό όμιλο στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα. Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα τόσο για το εργασιακό περιβάλλον και τη μέριμνα για το προσωπικό της bluegr όσο και για τον κλάδο της φιλοξενίας γενικότερα. Στη λίστα με τις εταιρείες που παρέχουν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, η bluegr κατέκτησε την 9η θέση στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Στην τελετή απονομής, το βραβείο παρέλαβε η κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου, HR Manager του Ομίλου.

Η αξιολόγηση και βράβευση των εταιρειών είναι βασισμένη στα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έρευνας Best Workplaces™, της μεγαλύτερης και εγκυρότερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση από το Great Place to Work® Hellas με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece. Στην έρευνα συμμετέχουν εταιρείες από διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Στη bluegr απασχολούνται 450 και πλέον εργαζόμενοι, με το 94% των οποίων να δηλώνει στην έρευνα ότι «αισθάνομαι περήφανος/η όταν βλέπω όλα όσα έχουμε πετύχει». Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η bluegr είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον επιβεβαιώνοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη μεγάλη διαφορά που δημιουργεί στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με την εργασιακή κουλτούρα, την αξιοκρατία, το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Την ίδια ώρα, η bluegr αγωνίζεται καθημερινά για την ισότητα, τη δίκαιη, ηθική και διαφανή διακυβέρνηση. Επιπλέον, οι ενέργειες για τη γυναικεία ενδυνάμωση είναι προτεραιότητα για τον όμιλο αλλά και προσωπικό στοίχημα για την ίδια την διευθύνουσα σύμβουλο, κα. Τζίνα Μαμιδάκη, η οποία προάγει τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στην κεντρική διοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί, πως η bluegr κατέκτησε επιπλέον τη 2η θέση στη λίστα για τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για γυναίκες στην Ελλάδα.

Μετρώντας πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, η bluegr Hotels & Resorts κατέχει υψηλές διακρίσεις μεταξύ των οποίων 5 αστέρων στη Διεθνή Πιστοποίηση από τον φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM καθώς και πρότυπα Πιστοποίησης όπως το Ethos Platinum. Οι βραβεύσεις αποτελούν επιστέγασμα της καθημερινής προσπάθειας, της ομαδικότητας, της έκφρασης των αξιών αλλά και κίνητρο για καθημερινή βελτίωση στην πορεία προς την Αριστεία.