Όλοκληρώθηκε για 11η χρονιά η γαστρονομική έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition

Η έκθεση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά των τροφίμων και ποτών, φιλοξένησε περισσότερους από 13.000 καταξιωμένους επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας και λάτρεις της γαστρονομίας, φέρνοντας στο προσκήνιο προϊόντα υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκαν 1.250 Β2Β συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των Ελλήνων και ξένων αγοραστών που παρευρέθηκαν, διευρύνοντας και οι 2 πλευρές το δίκτυό τους.

Στο πλαίσιο της 11ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ μεταξύ άλλων δράσεων, πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία γεύσης και ποιότητας Athens Fine Food Awards (AFFA) 2025! Η Κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους Έλληνες chef με βραβεία Michelin, εξειδικευμένους sommelier, F&B Managers και δημιουργούς οπτικής επικοινωνίας, αξιολόγησε εκλεκτά προϊόντα σε πλήθος από κατηγορίες τροφίμων.

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων AFFA 2024:

BEST OF AFFA PLATINUM: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε., προϊόν: CADILAC JANE - AMERICAN PALE ALE

BEST OF CATEGORY DRY: W-HORECA ΙΚΕ ORGANIC, προϊόν: VEGETABLE BROTH

BEST OF CATEGORY FROZEN: ΤΥΡΟΣΥΡΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ, προϊόν: ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΠ

BEST OF CATEGORY OLIVE OIL: Alpha Pi EVOO, προϊόν: Alpha Pi Premium EVOO olive oil

BEST OF CATEGORY DRINKS AND SPIRITS: AMMOUSA Tropical Stout

BEST OF CATEGORY NEWCOMER: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ Ε.Ε., προϊόν: CADILAC JANE - AMERICAN PALE ALE

BEST OF CATEGORY ORGANIC FOOD: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προϊόν: ORGANIC HIGH PHENOLIC EVOO

BEST OF INNOVATION: ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ προϊόν: PLANT BASED ΝΤΟΥΡΜΑΕΣ ΚΑΣΟΥ

BEST OF PACKAGING: PELEANO προϊόν: PELEANO LIME

Οι Nικητές του 3ου Μεσογειακού Διαγωνισμού Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, με τον πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου Τάσο Πρωτοψάλτη

Αξίζει να σημειωθεί, πως μεγάλη ήταν η συμμετοχή επαγγελματιών από 11 χώρες της υφηλίου, στον «3ο Μεσογειακό Διαγωνισμό Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής (Mediterranean Chef Competition)» που διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος σε συνεργασία με τη RM International.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από το αναβαθμισμένο επίπεδο των συμμετεχόντων, οι οποίοι ανέδειξαν την τέχνη της γαστρονομίας. Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν η Νορβηγία και η Κύπρος στις κατηγορίες Mediterranean Team of the year και Mediterranean School of the Year αντίστοιχα.

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ συνεχίζει να προωθεί την ελληνική γαστρονομία διεθνώς, με την αναγνώριση που έχει κερδίσει ως μία από τις κορυφαίες B2B εκθέσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσφέροντας μια εμπειρία απαράμιλλης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης www.expotrof.gr