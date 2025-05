Αποκαλυπτική έρευνα: Το 36% των εφήβων στην Ελλάδα τζογάρει - Υψηλό ποσοστό «εθισμένο» στο αλκοόλ

Κακές συνήθειες υιοθετούν ολοένα και περισσότεροι έφηβοι στη χώρα μας. Εκτός από το τσιγάρο, το αλκοόλ αλλά και τη μανιώδη πλέον ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται και το πάθος τους για τα τυχερά παιχνίδια.

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι το 36% των μαθητών της Α’ Λυκείου στοιχημάτισαν χρήματα σε τυχερά παιχνίδια εντός του 2024, όταν ο μέσος όρος των μαθητών ίδιας ηλικίας στις υπόλοιπες 36 χώρες που συμμετείχαν στην ίδια έρευνα δεν ξεπερνούσε το 23%. Παρ’ όλα αυτά, τις πρώτες θέσεις στην αρνητική αυτή λίστα καταλαμβάνουν η Ιταλία (45%) και η Ισλανδία (41%). Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο, είναι ότι το 7% των εφήβων –βάσει ειδικής κλίμακας– πιθανότατα είναι ήδη εθισμένο στον τζόγο.

Άκρως ανησυχητικές είναι οι απαντήσεις των εφήβων στη χώρα μας σχετικά με το πόσο εύκολο είναι να βρουν απαγορευμένες ουσίες ή αλκοόλ. Είναι ενδεικτικό ότι το 13% των 16χρονων αναφέρει πως έχει χρησιμοποιήσει ουσίες (έστω και μία φορά) με την κάνναβη να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αλλά και οι μαθητές Λυκείου απαντούν σε ποσοστό 34% ότι είναι κάθε άλλο παρά δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Σημειώνεται, δε, ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 26%.

Εντούτοις, αυτό που μπορούν να προμηθευτούν ανεμπόδιστα -όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα- είναι το αλκοόλ (αυτό δήλωσε το 92% των συμμετεχόντων). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως μόνο στην Αθήνα εκτιμάται πως κάθε χρόνο 200 περιστατικά μέθης καταγράφονται στις εφημερίες των νοσοκομείων Παίδων!

Κάπνισμα

Σημαντικά αυξημένο όμως, εμφανίζεται το 2024 και το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που αναφέρουν ότι έχουν καπνίσει συμβατικό αλλά κυρίως ηλεκτρονικό/vape τσιγάρο, συγκριτικά με το 2019 (από 43% σε 54%). Όπως μάλιστα σχολιάζει η Άννα Κοκκέβη, ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και επικεφαλής της έρευνας ESPAD στο ΕΠΙΨΥ, «η σημαντική άνοδος στη χρήση ηλεκτρονικών/vape τσιγάρων από τους εφήβους σχετίζεται και στη χώρα μας άμεσα με την επιθετική εμπορική προώθησή τους ως “ασφαλέστερη” εναλλακτική, κάτι που ενισχύει την πρόθεση για πειραματισμό ενώ υποτιμά τους ψυχολογικούς και σωματικούς κινδύνους».

Σημειώνεται ότι η ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) υλοποιείται ανά τετραετία σε περισσότερες από 35 χώρες της Ευρώπης, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για Ναρκωτικά (EUDA). Το ελληνικό σκέλος της έρευνας (το 2024 συμμετείχαν 6.810 μαθητές) υλοποιείται από το ΕΠΙΨΥ, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (ΕΚΤΕΠΝ).

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»