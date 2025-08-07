Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
7/8/2025 7:30:00 πμ
7/8/2025 10:30:00 πμ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΧΙΟΥ - ΔΟΥΣΜΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΥ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
351
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 114 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
936
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
796
Λειτουργία
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΞΟΥΘΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
795
Λειτουργία
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
588
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
931
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΥΚΑΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΝΘΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
815
Λειτουργία
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
940
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
940
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
124
Λειτουργία
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΥΔΡΑΣ - ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΑΓΡΑΥΛΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΝΕΑΡΧΟΥ - ΜΗΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
224
Λειτουργία
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΚΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
352
Κατασκευές
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 4:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΗΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ: Σ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ - ΜΟΥΣΩΝ - ΟΔΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣ - ΕΚΑΒΗΣ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΓΑΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΚΤΙΤΗ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ - ΗΡ.ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - Κ.ΚΑΝΑΡΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ.
1786
Συντήρηση
7/8/2025 8:00:00 πμ
7/8/2025 5:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΑΡΓΥΤΤΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΟΡΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΝΑΦΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1400
Λειτουργία
7/8/2025 8:30:00 πμ
7/8/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ ΝΟ 39 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
669
Λειτουργία
7/8/2025 9:00:00 πμ
7/8/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΝΟ 3 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 111 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 109 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 55 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΝΟ 3 από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ
938
Κατασκευές
7/8/2025 9:00:00 πμ
7/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 36 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 32 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
933
Κατασκευές
7/8/2025 9:00:00 πμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 126 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
934
Κατασκευές
7/8/2025 10:00:00 πμ
7/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 66 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 62 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ
939
Κατασκευές
7/8/2025 10:00:00 πμ
7/8/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 68 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
935
Κατασκευές
7/8/2025 12:00:00 μμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
587
Κατασκευές
7/8/2025 1:00:00 μμ
7/8/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 6 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
816
Λειτουργία
