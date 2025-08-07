Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο

Ο Γιάννης Βενιαράκης σκότωσε στις 6 Αυγούστου του 1983 τον Μανώλη Παπαδόσηφο, ωστόσο στη συνέχεια βρήκε με τον ίδιο τρόπο τον θάνατο, από τα χέρια του πατέρα του θύματος.

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο
Ο Γιάννης Παπαδόσηφος από το Ρέθυμνο της Κρήτης αποφάσισε να κάνει πράξη αυτό που πολλοί έχουν σκεφτεί αλλά δεν τελικά δεν το πράττουν (και καλώς δεν το πράττουν). Να πάρει το νόμο στα χέρια του. Χαροκαμένος πατέρας που σκότωσαν τον γιο του με τέσσερις σφαίρες και αποφάσισε ο ίδιος για να «λευτερωθεί» να αποδώσει δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο.

Σκότωσε τον φονιά του γιου του μέσα στο Εφετείο με όπλο, που ο μύθος λέει πως είχε κρύψει μέσα στα γένια του. Ένα γερμανικό πιστόλι που είχε πάρει από έναν ναζί στη μάχη της Κρήτης. Όπως ξάπλωσε νεκρό τον φονιά του γιου του, ο Παπαδόσηφος είπε «ξαλάφρωσα, αγαλλίασε η ψυχή μου», ενώ ένας πατέρας που είχαν δολοφονήσει τον γιο του, τον πλησίασε και του είπε: «Εσύ ξαλάφρωσες».

