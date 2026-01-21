50η Ημέρα Καριέρας: Ο ανανεωμένος πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 8.000 θέσεις εργασίας

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 50η «Ημέρα Καριέρας» στο Περιστέρι.

50η Ημέρα Καριέρας: Ο ανανεωμένος πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 8.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 50η «Ημέρα Καριέρας» στο Περιστέρι.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ζωντανό κόμβο ευκαιριών, δικτύωσης και επαγγελματικής προοπτικής.

Πρόκειται για ένα διήμερο ουσιαστικής διασύνδεσης, που φέρνει στον ίδιο χώρο πολίτες που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την άμεση επικοινωνία και τη στοχευμένη επαφή με την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η προεγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να:

  • συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας
  • λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

  • συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών
  • εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ακολουθεί, ο αναλυτικός πίνακας

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

WESTNET DISTRIBUTION

  • ACCOUNTANT MANAGER
  • PRODUCT MANAGER TECHNOLOGY

2

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

  • IT
  • ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
  • ΕΞΑΓΩΓΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • TRADE MARKETING
  • SUPPLY & DEMAND
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • RECEPTION
  • LOGISTICS
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  • LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • WH WORKER

4

MSC SERVICE CENTER GREECE

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5

SPACE HELLAS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

6

AUTOHELLAS GROUP HERTZ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΒΕΛΜΑΡ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΕΛΜΑΡ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HERTZ
  • ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

7

PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (MCD)

  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

8

DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • CONSULTING SALES ENGINEER
  • SALES ENGINEER (REFRIGERATION)
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (FIELD SERVICE TECHNICIAN)
  • ACCOUNTING SUPERVISOR
  • ACCOUNTING COORDINATOR
  • LOGISTICS ADMINISTRATOR
  • SPARE PARTS AND WARRANTY REPRESENTATIVE
  • ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

9

FAMAR AVE

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥΛΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • QUALITY ASSURANCE ADMINISTRATOR
  • PICKER
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ANALYTICAL DEVELOPMENT SPECIALIST (R&D)
  • MICROBIOLOGICAL ANALYST (R&D

10

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – Δ.Τ.: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ / ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

11

ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • PROJECT MANAGER
  • ΧΗΜΙΚΟΣ
  • HR
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
  • FULL STACK IT SALES
  • BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  • ADMINISTRATIVE SUPPORT OFFICER / OFFICE COORDINATOR

12

ATRIUM PLATINUM RESORT & SPA

  • CHEF A LA CARTE
  • MAITRE A LA CARTE
  • SOUS MAITRE
  • ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER
  • WAITER HEAD & ASSISTANTS COOK A',B,C'
  • SPA THERAPIST
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • BI/DATA ANALYST
  • PAYROLL ACCOUNTANT
  • MARKETING MANAGER

13

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. (ANTISEL)

  • ORDER INVOICING SPECIALIST
  • IMPORT - EXPORT OFFICER
  • SALES REPRESENTATIVE MEDICAL
  • APPLICATION SPECIALIST MEDICAL
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IVD
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ BIOTECHNOLOGY
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

14

NEWREST ΕΛΛΑΣ

  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' ,Β', Γ'
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ Β' ,Γ'
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • NEWREST GRADUATE PROGRAM

15

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Β. ΒΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

16

SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

  • BAR
  • WAITERS
  • HOSTESS
  • GROOM
  • STEWARDS
  • COOKS
  • FRONT OFFICE
  • MAIDS

17

GALERIE DE BEAUTE

  • STORE MANAGER
  • ASSISTANT STORE MANAGER
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

18

REVIVAL CONSULTING SERVICES

  • PAYROLL SPECIALIST
  • ACCOUNTANT
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

19

SSP HELLAS - Select Services-Partner Hellas Single Member S.A

  • ΤΑΜΙΕΣ
  • BARISTA
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
  • ΨΗΣΤΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

20

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)

21

BRINKS

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ)
  • PATROL
  • ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ ΑΞΙΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
  • ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
  • 1st LEVEL CUSTOMER SUPPORT AGENT

22

ΙΑΣΩ Α.Ε.

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΜΑΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΙΛΟΓΟΙ

23

FASOPLAST - ΓΡ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ

24

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE

  • FRONT OFFICE AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • COMMUNICATIONS & RESERVATIONS AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • CONCIERGE CLERKS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
  • BELLMAN - GROOM
  • COOKS - MΑΓΕΙΡΟΙ
  • PASTRY COOKS - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
  • SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
  • WAITERS- WAITRESSESS - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
  • BARTENDERS
  • HOUSEKEEPERS - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • LAUNDRY ATTENDANTS - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
  • FLOOR HOUSEMAN - ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • PUBLIC AREA ATTENDANT - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ

25

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

26

GOLDAIR HANDLING

  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

27

ADAC Service Hellas Single Member S.A.

  • ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

28

F ZEEN RETREATS ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ

  • TAX ACCOUNTANT
  • IT ASSOCIATE
  • FRONT OFFICE AGENT
  • GROOM
  • CONCIERGE
  • NIGHT AUDITO
  • CAPTAIN
  • WAITER / WAITRESS A
  • WAITER / WAITRESS B
  • BARTENDER
  • BARISTA
  • PASSO
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • HOUSEMAN
  • BOUTIQUE SALESPERSON
  • COOK A'
  • COOK B'
  • COOK C'
  • LANTZA
  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER

29

IID

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • IT DEVELOPER
  • PROJECT MANAGER

30

OTS Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

  • SOFTWARE DEVELOPERS
  • PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
  • SUPPORT AGENTS
  • DIRECT SALES REPRESENTATIVE

31

AEGEO SPA

  • SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
  • SPA MANAGER
  • ASSISTANT SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

32

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

33

ΕΒΕΑ

PAMALL SMPC

  • TΑΠΕΤΣΕΡΗΣ EΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

VOLTORAMA EE

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

HELLENIC TOOL CENTER O.E.

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

GALLANT CENTER E.E.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

DESPORT HEALTH CLYBS

  • ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΜΚΕ)

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΜΑΚΕΤΙΣΤΡΙΑ / GRAPHIC DESIGNER
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΥΣΣ ΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SUPERMARKET
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ SUPERMARKET

EXPERT SOLUTIONS IKE

  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

KEC DESIGN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΦΥΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - WEBDOTS

  • DEVELOPER

BAZIGOS

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΤΟΡΝΟΥ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ CAM

I.KLIMA ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.Β.Ε.

  • ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
  • MΗΧΑΝΟΛOΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ - ΒΟΗΘΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ CNC ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - MΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

METRICA AE

  • SUPPORT ENGINEER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  • OPERATIONS GENERALIST
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ

  • ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
  • ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

AXIOM GROUP S.A. (Travelr)

  • SOFTWARE ENGINEER
  • ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
  • BUSINESS TRAVEL CONSULTANT

ACHIEVE PERFORMANCE SA

  • SENIOR ACCOUNTING

MEGATRON MARINE GENERATORS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ

  • ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

DO DISTURB MANAGEMENT GROUP

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

PELOR GROUP

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΣΤΡΙΑ
  • MARKETING / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ANACHEM ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

GENERAL SERVICE ΜΟΝ ΕΠΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

UTC TEAM TEXNIKH IKE

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ

VCLED ΕΠΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

LANDSCAPE M&S ΜΟΝ.ΕΠΕ

  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  • ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΕΝΤΩΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΝΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ

  • ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
  • ΠΩΛΗΤΡΙΑ
  • ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Φ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

AMARDOM IKE

  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ZEUSRFID - A2ZEUS SYSTEMS IKE

  • FIELD APPLICATIONS OPERATOR
  • DIGITAL LOGISTICS OPERATIONS SPECIALIST

ICAR PRODUCTS P.C.

  • ΑΠΟΘΗΚΆΡΙΟΣ
  • ΠΕΡΙΟΔΕΎΩΝ ΠΩΛΗΤΉΣ
  • ΟΔΗΓΌΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΟΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

BRAINFOOD MEDIA PUBLISHING MΕΠΕ

  • ΓΡΑΦΊΣΤΑΣ/ΣΤΡΙΑ
  • ΠΩΛΗΤΉΣ/ΤΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΉΣ
  • ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΉΚΗΣ

INFOLIB IKE - ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

  • ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Η/Υ ΔΙΚΤΥΩΝ

GREENVEGA ΜΟΝ. I.K.E.

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗ
  • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Ι. (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ)

ΣΜΕΚΑ Α.Ε.Β.Ε

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ CNC ΤΟΡΝΟΥ - ΦΡΕΖΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

  • BACK OFFICER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

MAVRETT IKE

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΌΣ

LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • BACK OFFICE SALES

Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - Α.ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗ Ε.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  • ΠΛΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

M2HUB ENGINEERS

  • ΥΠΕΎΘΥΝΗ FRONT OFFICE - ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
  • ΥΠΕΎΘΥΝΗ BACK OFFICE
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ/ΡΙΑ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - SITE ENGINEER

Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΉΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΘΥΡΏΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΙ

ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΕ

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΠΩΛΗΤΉΣ

LEMONA SALES AND SERVICE IKE

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑΡΙΟΣ

GEOPLAN NUTRACEUTICALS IKE

  • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
  • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Γ. & Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
  • ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

  • ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ - CIVIL ENGINEERING SPECIALIST

Μ&Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ

  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΒΟΗΘΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ)
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ Ή ΑΡΠΑΓΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΙΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (BEE PARTY )

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΧ VAN
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

  • DIGITAL MARKETING SPECIALIST /ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA
  • ΒΟΗΘΌΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΗ
  • SALES ACCOUNT MANAGER

ANNY S PHARMACY

  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ή ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

NYXI NYXI-PROFESSIONAL BRANDS

  • ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ

VADIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΛΚΑΤ ΙΚΕ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

EUROPEAN HEALTH SYSTEM

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (PUBLIC RELATIONS SPECIALIST)
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • MARKETING (MARKETING SPECIALIST / MANAGER)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ESTIA STS

  • ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
  • ΚΑΘΑΡΊΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΆΤΩΝ

AIGLON GROUP ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

  • CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE

MOTOTREND ΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-Η ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΏΝ

ΕΛΒΙΦΡΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

  • SENIOR CONSULTANT
  • JOUNIOR CONSULTANT
  • JAVA DEVELOPER

ΖΕΡΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)

ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ - ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
  • ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΆΦΗΣΗΣ (ERP CONSULTANT)
  • ΒΟΗΘΌΣ ΛΟΓΙΣΤΉ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΉΣ (JUNIOR DEVELOPER)

CHALLEDU ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ – ΒΟΗΘΌΣ ΛΟΓΙΣΤΉ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & SOCIAL MEDIA
  • EU PROJECT FACILITATOR

URBANO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΙΚΕ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ - ΝΟΣΗΛΕΎΤΡΙΕΣ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ

VADIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΝΕΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΎΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ

PHARMAOLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

  • ΧΗΜΙΚΌΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΌΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΙΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ E-SHOP
  • ΒΟΗΘΌΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΟΥ ΚΟΣΜΉΜΑΤΟΣ

ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ AMKE

  • PART TIME ASSISTANT PROJECT MANAGER
  • ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΚΑΡΣΟΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩ

  • PRODUCT MANAGER (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
  • PRODUCT MANAGER (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ)
  • MARKETING ASSISTANT
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / KEY ACCOUNT MANAGER (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

34

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ"

ΌΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ

35

LALIZAS

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

36

ERGO Hellas

  • B2B SALES
  • MANAGEMENT
  • DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
  • FINANCE - RISK
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • PROJECT MANAGER

37

ΟΛΠ

  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ

38

LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • INVESTMENT PURCHASING SPECIALIST

39

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

  • ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

40

DEMO Pharmaceuticals

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

41

Conrad Athens The Ilisian- Ιονική Ξενοδοχειακαι Επιχειρήσεις Α.Ε.

  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΕΞΤΡΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

42

EUROCATERING SA

  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ XVAN
  • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

43

SANI / IKOS GROUP

WAITER/ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

  • ASS. WAITER/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • BARTENDER
  • BEACH/ POOL ATTENDANT/ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ΠΙΣΙΝΑΣ

FRONT OFFICE & GUEST RELATIONS

  • FRONT OFFICE AGENT
  • GUEST RELATIONS AGENT
  • BELLBOY

HOUSEKEEPING

  • MAID/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

CULINARY

  • CHEF DE PARTIE/ Α ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • DEMI CHEF DE PARTIE/ Β ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • COMMIS CHEF/ Γ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

SPA

  • SPA RECEPTIONIST
  • SPA THERAPIST

SPORTS & RECREATION

  • SPORTS & FITNESS INSTRUCTOR
  • YOGA & PILATES INSTRUCTOR

KIDS EXPERIENCE

  • KIDS CLUB ASSISTANT

GARDENING

  • GARDENER/ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

MAINTENANCE

  • PLUMBER/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ELECTRICIAN/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

44

SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • WAREHOUSE WORKER
  • LIFT TRUCK OPERATOR
  • LIFT TRUCK OPERATOR ASSISTANT

45

GEP

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
  • ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ)

46

ΦΑΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ Επωνυμία: PharOS

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

47

Eunice Energy Group - Joltie

  • MARKETING AND COMMUNICATION OFFICER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (CENTRAL ADMINISTRATION OFFICER)
  • FINANCE & BUSINESS ANALYST
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC

48

ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)
  • ΟΔΗΓΟΙ PARKING (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

49

Α-ΠΡΟΛΗΨΙΣ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΣ

50

ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT
  • ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

51

ELECTRA HOTELS & RESORTS

  • SOUS MAITRE - ΑΘΗΝΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • FRONT OFFICE MANAGER - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • IT SUPPORT - ΡΟΔΟΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α - ΑΘΗΝΑ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Β - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ - ΑΘΗΝΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΡΟΔΟΣ

52

ΓΕΚΕ Α.Ε. (HOTEL PRESIDENT)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • FLOOR SUPERVISOR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α, Β
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • HOUSEMAN
  • HOST / HOSTESS

53

ΚΑΥΚΑΣ | Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΤΑΜΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

54

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, MESSARITIS RENEWABLES SA

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M (ΑΘΗΝΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ DESIGNER (ΑΘΗΝΑ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΑΘΗΝΑ)

55

VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

56

MEDITERRANEO HOSPITAL - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ

57

ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΥΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

58

TP Greece (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
  • MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  • MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
  • DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

59

SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL

  • HOTEL ASSISTANT MANAGER
  • SALES & REVENUE MANAGER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • GUEST RELATIONS OFFICER
  • BELLBOY - GRΟΟM
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ & Β΄
  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
  • RESTAURANT MANAGER- A LA CARTE
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& B΄
  • POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • BARMAN / BARISTA
  • HR RECRUITER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΙΤ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BOUTIQUE

60

PIPERI HOTEL ΜΟΝ. Α.Ξ.Τ.Ε (AVANT MAR)

  • SOUS CHEF
  • CHEF DE PARTIE
  • FRONT OFFICE AGENT
  • FRONT OFFICE MANAGER
  • HOUSEKEEPING ATENDANT
  • HOUSEMAN
  • NIGHT AUDITOR
  • WAITERS - RUNNERS
  • BARISTA
  • HEAD BARTENDER

61

Τ&Τ ΕΧΕCUTIVE MAE

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

62

ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY COLLECTION

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • Β. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ROOM SERVICE (ROOM SERVICE WAITER)
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

63

LOUIS HOTELS

  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,
  • ΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ

64

ALERÓ Seaside Skyros Resort

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΣΕΦ

65

ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

  • PROJECT TRAINEE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

66

CLUB MED

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

67

ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΥΠΟΣ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

68

INTRACOM DEFENSE

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΒΑΦΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)

69

Inchcape Hellas

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • MARKETING
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΡΟΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

70

WEST A.E.

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
  • MERCHANDISERS
  • ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ
  • ΙΑΛΟΓΗΣ/BACK OFFICE

71

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Α.Ε.

  • PICKER,
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

72

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝ.ΜΗΧ.
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ /ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

73

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

  • Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού
  • Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Φωτισμού
  • Πωλήσεις B2B
  • Πωλήσεις-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Πωλήσεις-Μηχανικοί Αυτοματισμού
  • Εργαζόμενος σε Τμήμα Αποθήκης
  • Υπεύθυνος Ταμείου-Τιμολόγησης
  • INTR/DESIGNER

74

ZEUS

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'/ Β'
  • BARMAN
  • ΜΕΤΡ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'/ Β'/ Γ'
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΒΑΛΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • HR ASSISTANT

76

IONIKI SFOLIATA

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • PICKER
  • ΟΔΗΓΟΣ EX-VAN

77

PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

78

ΕΥΡΩΝΤΟΜΟΥΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α & Β
  • ΥΠΟΔΟΧΗ
  • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

79

Γ. ΓΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. DATAKAT

  • PROCUREMENT MANAGER
  • IT ADMIN
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • FINANCIAL PLANNING & CONTROL MANAGER
  • ΥΠΑΛ. ΠΑΡΑΚΟΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

80

AGRINO_ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ

  • ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΥΣ
  • MERCΗΑNDΙSING - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN

81

DOMOCARE A.E

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

82

FODELE BEACH RESORT & THE SYNTOPIA HOTEL/ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • BARMAN
  • BARISTA
  • CAPTAIN
  • GROOM
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

83

G4S

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • S.O.C. OPERATORS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

84

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

  • ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

85

ATLANTICA HOTELS & RESORTS ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΕΣ

86

SARACACIS GROUP OF COMPANIES

  • WAREHOUSE PICKER
  • CUSTOMER SUPPORT/CAR WORKSHOP
  • AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE | CAR WORKSHOP
  • AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • BID & TENDER SPECIALIST | PUBLIC SECTOR SUPPORT
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • SALES ENGINEER USED TRUCKS/BUSES
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ(ΚΛΑΡΚ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ VCE/KOMATSU
  • ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENT
  • ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ & Ε)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

87

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

  • ΟΔΗΓΟΙ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' & Β' Γ'
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ADMIN)

88

Melissa Kikizas

  • SALES POSITIONS
  • FINANCE POSITIONS

89

Όμιλος Mitsis

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • ΥΠΟΔΟΧΗ / ΡΕΣΕΨΙΟΝ
  • GUEST RELATIONS
  • CONCIERGE

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (F&B)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
  • BARTENDERS / BARISTAS
  • HOST / HOSTESS

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  • ΣΕΦ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ)
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ / ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
  • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΣΙΝΑΣ

SPA & WELLNESS

  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
  • ΥΠΟΔΟΧΗ SPA
  • ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & CORPORATE)

  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (HR)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • MARKETING / DIGITAL / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • IT & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

90

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

  • DIGITAL MARKETING SPECIALIST
  • BI ANALYST
  • APPLICATION ANALYST
  • MAINTENANCE SUPERVISOR
  • MAINTENANCE ELECTRICIAN
  • MAINTENANCE ENGINEER
  • MACHINE OPERATOR
  • MECHANICAL ENGINEER
  • ICHTHYOLOGIST
  • SUPERVISOR PROCESSING UNIT
  • JUNIOR VETERINARY (ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ)
  • SECURITY OPERATOR

91

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  • CREDIT CONTROL ADMINISTRATOR
  • FINANCIAL& REPORTING ANALYST

92

ASTRA VILLAGE RESORT - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΙΕΛΟΣ ΑΞΤΕ

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΑΡ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

94

STONETECH ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

95

MOTOR OIL

  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
  • CORPORATE DEVELOPMENT SPECIALIST
  • QHSSE ENGINEER (CONSTRUCTION)
  • IT WORKPLACE ENGINEER
  • STOCK ACCOUNTANT
  • SHOP ACCOUNTING CONTROLLER
  • CARGO OPERATOR | SUPPLY & TRADING
  • PROJECT MANAGER (CONSTRUCTIONS)
  • TALENT ACQUISITION SPECIALIST
  • PROJECT MANAGER
  • GRID ENGINEERING SPECIALIST
  • ACCOUNT MANAGER
  • CONTROL ROOM OPERATOR
  • CYBER SECURITY EXPERT
  • HEAD OF OFFENSIVE SECURITY (M6)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΠΛΥΣΤΗΣ
  • MOH- PLANNING & BUDGETING ADVISOR
  • CUSTOMER SUPPORT AGENT
  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
  • MOH M&A SENIOR EXPERT
  • MOH HEAD OF CYBER SECURITY (Μ6)
  • PAYROLL
  • CARGO OPERATOR | SUPPLY & TRADING
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
  • SENIOR INTERNAL AUDITOR (FINANCE)
  • INDUSTRIAL APPLICATIONS SPECIALIST
  • HEAD OF SECURITY OPERATIONS (M6)
  • THALIS_TENDERS ASSOCIATE (FIXED TERM)
  • IT SECURITY ANALYST
  • CATEGORY BUYER (SERVICES, PROCUREMENT)
  • NFR CATEGORY MANAGER CAR CARE
  • CUSTOMER SERVICE CENTER AGENT
  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
  • HEAD OF INTERNAL AUDIT - TECHNOLOGY & DATA
  • EMOBILITY PARTNERS MANAGEMENT SUPERVISOR
  • RBA ACCOUNT MANAGER
  • MARINE ACCOUNT MANAGER
  • STORE MANAGER
  • LPG PACKED ACCOUNT MANAGER
  • ENERGY TRADER

96

ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.

  • ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ

97

The Landmark Villas & Spa / ΞΤΕ ΣΑΜΨΩΝ ΑΕ

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β
  • ΥΠ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΟΙΝΟΧΟΟΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΜΠΑΤΛΕΡ

98

IRIDA RESORT SUITES

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ

99

Attica Group - Tinos Beach Hotel

  • ΦΥΛΑΚΕΣ ( SECURITY)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  • SERVICE
  • ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ (FRONT OFFICE)

99

Attica Group - Νaxos Resort

  • SERVICE
  • ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ (FRONT OFFICE)

100

  • ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

101

POWERZ A.E.

  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

102

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • CUSTOMER SUPPORT
  • JUNIOR FACILLITIES

103

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

104

SFAKIANAKIS GROUP

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

RENTAL & PARKING AGENT

SALES ADVISOR

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

ΒΑΦΕΑΣ

ΠΛΥΝΤΗΣ

105

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - ATTICA DEPARTMENT STORE

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
  • PICKERS

106

VINCCI HOTELES

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • CAPTAIN
  • MAΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

107

B.F.S M.Ε.Π.Ε

  • CALL CENTER AGENTS
  • SALES AGENTS
  • CUSTOMER CARE AGENTS
  • BACK OFFICE AGENTS
  • SALES TEAM LEADER
  • CUSTOMER SERVICE TEAM LEADER

108

DOMES RESORTS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  • FRONT OFFICE
  • FOOD & BEVERAGE
  • KITCHEN
  • HOUSEKEEPING
  • KIDS CLUB
  • IT
  • HR
  • ACCOUNTING
  • MAINTENANCE

109

PRIMA HOTELS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

  • FRONT OFFICE AGENT
  • NIGHT AUDITOR
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΑΛΕΣ
  • HOUSEKEEPING SUPERVISOR
  • ΛΑΤΖΙΕΡΗΣ
  • RESTAURANT SUPERVISOR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α

110

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – ΜΑΣΟΥΤΗΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

111

ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ ΑΕ - BERGMANN KORD S.A.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

112

DONKEY HOTELS A.E.

  • KITCHEN
  • FNB HOUSEKEEPING
  • FRONT OFFICE

113

R.V.U. DISTRIBUTION S.A / ΡΙΤΕΙΛ ΒΙΖΙΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

115

ARABATZIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

  • ΟΔΗΓΟΣ EX VAN
  • ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

116

ΠΛΕΓΜΑΝΕΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ (PlegmaNet)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

117

SPORTSWEAR MARKET (INTERSPORT & FOOT LOCKER)

  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΕΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

118

TOTTIS BINGO AEBE

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

119

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • STORES
  • CALL CENTER
  • TECHNICIANS
  • ENERGY CONSULTANTS
  • SUPPLY CHAIN
  • OPERATIONS

120

CQS

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ PROJECTS) - ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ D2D - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ B2B - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

121

MARBELLA A.E || MAR-BELLA COLLECTION

  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΑΛΕΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • NIGHT AUDITOR
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • F&B - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • FRONT OFFICE - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

122

METRO AEBE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

123

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

124

BLUE GR HOTELS & RESORTS

  • SPA MANAGER
  • SPA THERAPISTS
  • SPA RECEPTIONISTS
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α, Β, Γ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ / BEACH SERVICE
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ

125

STOP ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • B2B CUSTOMER SUPPORT/OPERATIONS
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION
  • BUYER
  • ΠΩΛΗΤΕΣ RETAIL
  • ΠΩΛΗΤΕΣ B2B& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-TENDER SPECIALIST

126

STIQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / STIQ

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • SERVICE CREW

127

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - NAXOS

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • RESERVATION AGENT
  • ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ
  • OPERATION MANAGERS

128

PHAEA (ΑΕΞΤΕ)

  • BARTENDER
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • RESERVATION AGENTS
  • ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ -ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ
  • SERVICE A' ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ SERVICE/ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ /ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΒΟΗΘΟΣ PIZZAIOLO

129

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ / JOY TRAVEL

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
  • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

130

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε. - (ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.)

  • CREDIT CONTROL
  • MARKETING / DIGITAL
  • DATA ANALYST/SAP
  • DEMAND PLANNER
  • SALES,
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

131

GINI GROUP IKE

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
  • ΠΩΛΗΤΡΙΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • CONTENT CREATOR

132

INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

133

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • KEY ACCOUNTS

134

ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ:

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ QC, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ)

135

BRIGHT BUSINESS SOLUTIONS

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  • BUSINESS DATA ANALYST
  • IT SUPPORT
  • WEB DEVELOPER
  • E-LEARNING DEVELOPER
  • FULL STACK DEVELOPER

136

TGI FRIDAYS - PAX HOSPITALITY

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

137

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "ΔΗΩ"

  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΦΥΤΙΚΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

138

ΖΗKΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ZITA TELECOMS

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • AGENTS

139

KENVUE HELLAS INDUSTRIAL SINGLE MEMBER S.A.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

140

MSYSTEMS IKE

ΟΔΗΓΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑΜΙΑΣ

141

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΕΤΟΝ

142

ΙΣΤΙΟΝ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

143

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.

  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΠΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ)
  • ΤΑΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ RETAIL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

144

HELLENICA S.A.

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
  • ΚΟΜΜΩΤΕΣ/ΡΙΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

145

HEMMERSBACH HELLAS

  • ISO COMPLIANCE SPECIALIST - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓKΤΗΣ ISO
  • IT SOLUTION ENGINEER - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ IT
  • ONSITE TECHNICIAN - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ H/Y
  • FIELD ENGINEER - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • IT SECURITY ENGINEER - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • PROCUREMENT SPECIALIST - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

146

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - PRODUCTION & PACKAGING OPERATORS
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - QC ANALYST

147

PALALTO LIMITED ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (VANS, THE NORTH FACE, LEE JEANS, WRANGLER JEANS, NAPAPIJRI)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

148

DELOITTE GREECE

TECHNOLOGY & TRANSFORMATION

  • JUNIOR QUALITY ENGINEER
  • SOFTWARE ENGINEERS - JUNIOR .NET DEVELOPERS
  • GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR BUSINESS ANALYST / CONSULTANT

TAX & LEGAL

  • GRADUATE & EXPERIENCED PROFESSIONALS - TAX AUDIT TEAM
  • JUNIOR CONSULTANT / CONSULTANT - TAX COMPLIANCE - TAX
  • JUNIOR CONSULTANT / CONSULTANT – OUTSOURCING AND BOOKKEEPING – ACCOUNTING COMPLIANCE TEAMS
  • SENIOR CONSULTANT – OUTSOURCING AND BOOKKEEPING – ACCOUNTING COMPLIANCE TEAM – ATHENS

STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

  • ACTUARIAL ANALYST
  • M&A TRANSACTION SERVICES BUSINESS ANALYST/CONSULTANT

AUDIT & ASSURANCE

  • ASSISTANT - ASSURANCE - ACCOUNTING AND REPORTING ADVISORY
  • EXPERIENCED AUDIT | IT, DATA & ANALYTICS PROFESSIONALS
  • FUTURE OPPORTUNITIES IN AUDIT & ASSURANCE TEAM - GRADUATE CANDIDATES

149

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΙΩΝ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

150

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

151

MANTIS GROUP OF COMPANIES

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ HORECA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

152

PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

153

EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
  • ΓΑΖΩΤΡΙΑ- ΓΑΖΩΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ EXVAN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ TECHNICAL SUPPORT
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

154

Γ.Ν.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ESHOP
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

155

NIGICO A.E.B.E.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • PROJECT ENGINEER
  • BACK OFFICE TECHNICAL SUPPORT

156

ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ

157

EMPIRIA GROUP

FRONT OFFICE

  • Guest Experience Manager
  • As. Guest Experience Manager
  • Guest Experience Supervisor
  • Guest Experience Agent
  • Night Auditor
  • Groom Supervisor
  • Groom
  • Boutique Associate

Maintenance

  • Maintenance Technician
  • Pool Attendant
  • Gardener
  • As. Gardener

Housekeeping

  • Housekeeping Manager
  • As. Housekeeping Manager
  • Housekeeping Supervisor
  • Villa Attendant
  • Hsk Attendant
  • Public Areas Attendant
  • Laundry Attendant_Houseman

Food & Beverage

  • Food & Beverage Management
  • Food & Beverage supervisor
  • Captain
  • Hostess
  • Waiter
  • As. Waiter
  • Barista
  • Bartender

Culinary

  • Sous Chef
  • Pastry
  • Chef de Partie
  • Commis Chef

158

INTERCOS Α.Ε. – WABI BEAUTY | INTERCOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • RND ΚΟΣΜΟΤΟΛΟΓΟΣ
  • LOGISTIC
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

159

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL PRODUCT PLANT Α.Ε.Β.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

160

Print Silk Production Ltd (ΠΡΙΝΤ ΣΙΛΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝ ΜΟΝ ΕΠΕ) - PRODUCTION

  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ PLEXIGLASS
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

161

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

162

KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CLΑRK
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • JUNIOR IT SUPPORT

163

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

  • IT SYSTEMS & NETWORK SUPPORT SPECIALIST
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΛΑΤΖΕΡΗΔΕΣ

164

NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε (CASINO ΠΑΡΝΗΘΑΣ)

  • IT SYSTEMS & NETWORK SUPPORT SPECIALIST
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΛΑΤΖΕΡΗΔΕΣ

165

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ LOGISTICS
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ LOGISTICS
  • ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ EX-VAN
  • ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ LOGISTICS

166

BRAINFOOD MEDIA PUBLISHING ΜΕΠΕ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΒΟΗΘΟΣ DIGITAL MARKETING
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

167

ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ (ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.) - UNITRACK

  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΒΟΗΘΟΣ DIGITAL MARKETING
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • SALES SUPPORT SPECIALIST

168

CENERGY HOLDINGS: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  • ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER
  • ELECTRICAL MAINTENANCE MANAGER
  • PREDICTIVE & PROACTIVE MAINTENANCE MANAGER
  • LOGISTICS ADMINISTRATOR
  • PRODUCTION ENGINEER
  • PRODUCT DEVELOPMENT & OPTIMIZATION ENGINEER
  • TECHNICAL DESIGN ENGINEER
  • NEW PROJECTS ENGINEER
  • INSTALLATION ENGINEER
  • MECHANICAL ENGINEER
  • CONTRACTS MANAGER
  • NUMERICAL ANALYSIS DESIGN ENGINEER
  • TELECOM DESIGN ENGINEER
  • TENDER ENGINEER
  • PROJECT ENGINEER
  • QUALITY, HEALTH & SAFETY ENGINEER
  • DESIGN ENGINEER
  • BUSINESS APPLICATIONS SENIOR ARCHITECT
  • BUSINESS APPLICATIONS SPECIALIST
  • PROJECT MANAGER
  • PRODUCTION WORKER
  • PRODUCTION OPERATOR
  • PLANT FACILITIES ASSISTANT
  • ELECTRICIAN
  • MAINTENANCE TECHNICIAN
  • ELECTRICAL TESTING ASSISTANT OPERATOR
  • JOINTER
  • QC WORKER
  • QA WORKER
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ
  • LOGISTICS HEAVY EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT)
  • LOGISTICS HEAVY EQUIPMENT OPERATOR (CRANE OPERATOR)
  • MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN

169

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ

170

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

171

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ MARIKELLY STORES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / VOI & NOI

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • AREA MANAGER
  • E-COMMERCE MANAGER
  • SOCIAL MEDIA MANAGER

172

NEF-NEF A.E. / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

173

ΕΥΡΟΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.Β.Ε.

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Κ.ΛΠ)

174

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
  • PICKER ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

175

ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • BUSSINESS DEVELOPMENT MANAGER
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

176

Million King Leisure & Entertainment

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

177

ΗΛΒΙΕΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΒΙΕΦ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

178

ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
  • ΒΑΦΕΑΣ

179

ΕΛΛΑ_ΔΙΚΑ_ ΜΑΣ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS MANAGER)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QA/QC)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

180

SMILE KIOSK O.E.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • SUPERVISORS

181

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

182

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ/ΤΑΜΕΙΟ/ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ/ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΟ/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

183

ASD A.E. - ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

  • ΛογιστΕς Α' ΤΑξης
  • ΒοηθΟΙ ΛογιστΩν
  • ΕιδΙκευση στην ΜισθοδοσΙα
  • ΒιβλΙα Γ' ΚατηγορΙας και ΒιβλΙα Β' ΚατηγορΙας

184

ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ_ORALIS

  • ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

185

"ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε." (ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  • SALES ASSOCIATE
  • RETAIL & FOOD SERVICE

186

CORDIA S.A.

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε. & Τ.Ε.
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

187

ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

  • ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

188

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
  • ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

189

ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

190

PROSPERTY - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

  • Real Estate Sales Consultant
  • Automations and Intergration Engineer
  • Legal Counsel
  • Civil Engineer
  • Implementation Manager

191

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Customer Services & Logistics - Ασπρόπυργος
  • ΤεχνικΟς ΥποστΗριξης ΠληροφοριακΩν ΣυστημΑτων - ΑσπρΟπυργος
  • ΕργΑτης ΑποθΗκης - ΑσπρΟπυργος
  • ΤεχνικΟς ΣυντΗρησης ΨυγεΙων- ΑσπρΟπυργος
  • Brand Manager - ΑσπρΟπυργος
  • ΥπεΥθυνος /η ΤιμολΟγησης - ΑσπρΟπυργος

192

SERINTH ΕΠΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • DIGITAL MARKETING

193

METRICA A.E.

  • ΘΕΣΗ: SUPPORT ENGINEER - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΘΕΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
  • ΘΕΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΘΕΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΘΕΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

194

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' ή Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABΑSΕ ADMINISTRATOR)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤ
  • ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)

195

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (ACTIVE)

  • JUNIOR SYSTEMS ENGINEER
  • SYSTEMS ENGINEER
  • JUNIOR PRINGING ENGINEER
  • PRINTING ENGINEER
  • SALES EXECUTIVE
  • BACK OFFICE SALES ADMIN
  • ACCOUNTANT
  • CREDIT CONTROLLER
  • PAYROLL SPECIALIST
  • PRESALES ENGINEER
  • PROJECT MANAGEMENT
  • ACCOUNT MANAGER
  • ERP CONSULTANT
  • MARKETING
  • WAREHOUSE / LOGISTICS
  • SERVICE & SUPPORT ASSISTANT
  • PURCHASING DEPARTMENT
  • SOFTWARE PROJECT MANAGER

196

ΑΒΑΞ Α.Ε.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • HR
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ)
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

197

ΒΕΝΕΤΗΣ

198

COSMOTE TELECOM

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
  • IT HELP DESK REPRESENTATIVE
  • MULTILINGUAL CUSTOMER REPRESENTATIVE
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • SALES REPRESENTATIVE (ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
  • IT SERVICE DESK TECHNICIAN

199

MAROULIS TRAVEL

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

200

Wella ΕλλΑς Ε.Π.Ε. - Wella Company

  • PICKER - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ /LOGISTICS (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • Β. ΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
  • MARKETING (ΜΑΡΟΥΣΙ)

201

ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ

202

CRETA FARM

  • ΟΔΗΓΟΣ 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

203

ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΑΚΟΥ Α.Ε. "NAVY & GREEN"

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ MARKETING
  • ΒΟΗΘΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

204

COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) ΜΟΝ/ΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ή ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

205

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - MARRIOT

  • RECEPTIONIST
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

206

PUBLIC RETAIL Α.Ε. (PUBLIC RETAIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ

207

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.

  • ΧειριστΗς / ΧειρΙστρια μηχανΩν παραγωγΗς
  • ΤεχνικΟς ΛεβητοστασΙου
  • ΜηχανικΟς ΕιδικΟς ΠαραγωγικΗς ΔιαδικασΙας (Process Expert – Mechanical)
  • ΗλεκτρολΟγος ΕιδικΟς ΠαραγωγικΗς ΔιαδικασΙας (Process Expert – Electrical)

208

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ

  • ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ
  • BARISTA
  • ΨΗΣΤΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

209

LAMDA DEVELOPMENT S.A.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤIΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • FACILITY MANAGER
  • BUILDING MANAGERS
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕYΘΥΝΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  • OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (TREASURY)
  • CUSTOMER SERVICE (INFO DESKS, PARKING),
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (XPLORE/ ELLINIKON EXPERIENCE CENTRE)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

210

ΣΕ.ΝΑ.ΒΙ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
  • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
  • ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗ-ΒΑΦΕΑ
  • ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟ
  • ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

