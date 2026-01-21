50η Ημέρα Καριέρας: Ο ανανεωμένος πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 8.000 θέσεις εργασίας

Α/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
WESTNET DISTRIBUTION
- ACCOUNTANT MANAGER
- PRODUCT MANAGER TECHNOLOGY
2
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
- IT
- ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
- ΕΞΑΓΩΓΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- TRADE MARKETING
- SUPPLY & DEMAND
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- RECEPTION
- LOGISTICS
- ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- WH WORKER
4
MSC SERVICE CENTER GREECE
5
SPACE HELLAS
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
6
AUTOHELLAS GROUP HERTZ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΒΕΛΜΑΡ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΒΕΛΜΑΡ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HERTZ
- ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
7
PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (MCD)
8
DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- CONSULTING SALES ENGINEER
- SALES ENGINEER (REFRIGERATION)
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (FIELD SERVICE TECHNICIAN)
- ACCOUNTING SUPERVISOR
- ACCOUNTING COORDINATOR
- LOGISTICS ADMINISTRATOR
- SPARE PARTS AND WARRANTY REPRESENTATIVE
- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
9
FAMAR AVE
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥΛΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- QUALITY ASSURANCE ADMINISTRATOR
- PICKER
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ANALYTICAL DEVELOPMENT SPECIALIST (R&D)
- MICROBIOLOGICAL ANALYST (R&D
10
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – Δ.Τ.: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ / ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
11
ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- PROJECT MANAGER
- ΧΗΜΙΚΟΣ
- HR
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
- FULL STACK IT SALES
- BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
- ADMINISTRATIVE SUPPORT OFFICER / OFFICE COORDINATOR
12
ATRIUM PLATINUM RESORT & SPA
- CHEF A LA CARTE
- MAITRE A LA CARTE
- SOUS MAITRE
- ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER
- WAITER HEAD & ASSISTANTS COOK A',B,C'
- SPA THERAPIST
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- BI/DATA ANALYST
- PAYROLL ACCOUNTANT
- MARKETING MANAGER
13
ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. (ANTISEL)
- ORDER INVOICING SPECIALIST
- IMPORT - EXPORT OFFICER
- SALES REPRESENTATIVE MEDICAL
- APPLICATION SPECIALIST MEDICAL
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IVD
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ BIOTECHNOLOGY
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
14
NEWREST ΕΛΛΑΣ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' ,Β', Γ'
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ Β' ,Γ'
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- NEWREST GRADUATE PROGRAM
15
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Β. ΒΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
16
SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
- BAR
- WAITERS
- HOSTESS
- GROOM
- STEWARDS
- COOKS
- FRONT OFFICE
- MAIDS
17
GALERIE DE BEAUTE
- STORE MANAGER
- ASSISTANT STORE MANAGER
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
18
REVIVAL CONSULTING SERVICES
- PAYROLL SPECIALIST
- ACCOUNTANT
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
19
SSP HELLAS - Select Services-Partner Hellas Single Member S.A
- ΤΑΜΙΕΣ
- BARISTA
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
- ΨΗΣΤΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
20
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)
21
BRINKS
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ)
- PATROL
- ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ ΑΞΙΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
- ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
- 1st LEVEL CUSTOMER SUPPORT AGENT
22
ΙΑΣΩ Α.Ε.
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΑΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΙΛΟΓΟΙ
23
FASOPLAST - ΓΡ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
24
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE
- FRONT OFFICE AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- COMMUNICATIONS & RESERVATIONS AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- CONCIERGE CLERKS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
- BELLMAN - GROOM
- COOKS - MΑΓΕΙΡΟΙ
- PASTRY COOKS - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
- WAITERS- WAITRESSESS - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- BARTENDERS
- HOUSEKEEPERS - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- LAUNDRY ATTENDANTS - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- FLOOR HOUSEMAN - ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
- PUBLIC AREA ATTENDANT - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ
25
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
26
GOLDAIR HANDLING
- ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
27
ADAC Service Hellas Single Member S.A.
- ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
28
F ZEEN RETREATS ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ
- TAX ACCOUNTANT
- IT ASSOCIATE
- FRONT OFFICE AGENT
- GROOM
- CONCIERGE
- NIGHT AUDITO
- CAPTAIN
- WAITER / WAITRESS A
- WAITER / WAITRESS B
- BARTENDER
- BARISTA
- PASSO
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- HOUSEMAN
- BOUTIQUE SALESPERSON
- COOK A'
- COOK B'
- COOK C'
- LANTZA
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER
29
IID
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- IT DEVELOPER
- PROJECT MANAGER
30
OTS Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
- SOFTWARE DEVELOPERS
- PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
- SUPPORT AGENTS
- DIRECT SALES REPRESENTATIVE
31
AEGEO SPA
- SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
- SPA MANAGER
- ASSISTANT SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
32
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
33
ΕΒΕΑ
PAMALL SMPC
VOLTORAMA EE
HELLENIC TOOL CENTER O.E.
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
GALLANT CENTER E.E.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
DESPORT HEALTH CLYBS
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΜΚΕ)
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΜΑΚΕΤΙΣΤΡΙΑ / GRAPHIC DESIGNER
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΥΣΣ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SUPERMARKET
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ SUPERMARKET
EXPERT SOLUTIONS IKE
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
KEC DESIGN ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΥΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - WEBDOTS
BAZIGOS
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΤΟΡΝΟΥ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ CAM
I.KLIMA ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.Β.Ε.
- ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ - ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
- MΗΧΑΝΟΛOΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ - ΒΟΗΘΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ CNC ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - MΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
METRICA AE
- SUPPORT ENGINEER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
- OPERATIONS GENERALIST
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ
- ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
AXIOM GROUP S.A. (Travelr)
- SOFTWARE ENGINEER
- ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
- BUSINESS TRAVEL CONSULTANT
ACHIEVE PERFORMANCE SA
MEGATRON MARINE GENERATORS
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ
- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
DO DISTURB MANAGEMENT GROUP
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
PELOR GROUP
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΣΤΡΙΑ
- MARKETING / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ANACHEM ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
GENERAL SERVICE ΜΟΝ ΕΠΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
UTC TEAM TEXNIKH IKE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ
VCLED ΕΠΕ
LANDSCAPE M&S ΜΟΝ.ΕΠΕ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΕΝΤΩΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΝΤΟΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
- ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
- ΠΩΛΗΤΡΙΑ
- ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
- ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Φ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
AMARDOM IKE
ZEUSRFID - A2ZEUS SYSTEMS IKE
- FIELD APPLICATIONS OPERATOR
- DIGITAL LOGISTICS OPERATIONS SPECIALIST
ICAR PRODUCTS P.C.
- ΑΠΟΘΗΚΆΡΙΟΣ
- ΠΕΡΙΟΔΕΎΩΝ ΠΩΛΗΤΉΣ
- ΟΔΗΓΌΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
ΑΦΟΙ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΟΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
BRAINFOOD MEDIA PUBLISHING MΕΠΕ
- ΓΡΑΦΊΣΤΑΣ/ΣΤΡΙΑ
- ΠΩΛΗΤΉΣ/ΤΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΉΣ
- ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΉΚΗΣ
INFOLIB IKE - ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΓΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
- ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Η/Υ ΔΙΚΤΥΩΝ
GREENVEGA ΜΟΝ. I.K.E.
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗ
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Ι. (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ)
ΣΜΕΚΑ Α.Ε.Β.Ε
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ CNC ΤΟΡΝΟΥ - ΦΡΕΖΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
- BACK OFFICER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
MAVRETT IKE
LUCE ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- BACK OFFICE SALES
Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - Α.ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΗ Ε.Ε.
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
- ΠΛΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
M2HUB ENGINEERS
- ΥΠΕΎΘΥΝΗ FRONT OFFICE - ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
- ΥΠΕΎΘΥΝΗ BACK OFFICE
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ/ΡΙΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - SITE ENGINEER
Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΉΣ
- ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΘΥΡΏΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΙ
ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΕ
LEMONA SALES AND SERVICE IKE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑΡΙΟΣ
GEOPLAN NUTRACEUTICALS IKE
- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Γ. & Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)
- ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
- ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ - CIVIL ENGINEERING SPECIALIST
Μ&Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΒΟΗΘΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ)
- ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ Ή ΑΡΠΑΓΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΙΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (BEE PARTY )
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΧ VAN
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
- DIGITAL MARKETING SPECIALIST /ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA
- ΒΟΗΘΌΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΗ
- SALES ACCOUNT MANAGER
ANNY S PHARMACY
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ή ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
NYXI NYXI-PROFESSIONAL BRANDS
VADIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΛΚΑΤ ΙΚΕ
ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
EUROPEAN HEALTH SYSTEM
- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (PUBLIC RELATIONS SPECIALIST)
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- MARKETING (MARKETING SPECIALIST / MANAGER)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ESTIA STS
- ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
- ΚΑΘΑΡΊΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΆΤΩΝ
AIGLON GROUP ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
- CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE
MOTOTREND ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-Η ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΏΝ
ΕΛΒΙΦΡΕΝ Α.Β.Ε.Ε.
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
- SENIOR CONSULTANT
- JOUNIOR CONSULTANT
- JAVA DEVELOPER
ΖΕΡΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)
ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ - ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
- ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΆΦΗΣΗΣ (ERP CONSULTANT)
- ΒΟΗΘΌΣ ΛΟΓΙΣΤΉ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΉΣ (JUNIOR DEVELOPER)
CHALLEDU ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ – ΒΟΗΘΌΣ ΛΟΓΙΣΤΉ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & SOCIAL MEDIA
- EU PROJECT FACILITATOR
URBANO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΙΚΕ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ - ΝΟΣΗΛΕΎΤΡΙΕΣ
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
VADIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
PHARMAOLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ E-SHOP
- ΒΟΗΘΌΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΟΥ ΚΟΣΜΉΜΑΤΟΣ
ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ AMKE
- PART TIME ASSISTANT PROJECT MANAGER
- ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΚΑΡΣΟΝ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩ
- PRODUCT MANAGER (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
- PRODUCT MANAGER (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ)
- MARKETING ASSISTANT
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / KEY ACCOUNT MANAGER (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
34
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ"
ΌΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
35
LALIZAS
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
36
ERGO Hellas
- B2B SALES
- MANAGEMENT
- DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
- FINANCE - RISK
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- PROJECT MANAGER
37
ΟΛΠ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ
38
LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- INVESTMENT PURCHASING SPECIALIST
39
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
40
DEMO Pharmaceuticals
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
41
Conrad Athens The Ilisian- Ιονική Ξενοδοχειακαι Επιχειρήσεις Α.Ε.
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΕΞΤΡΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
42
EUROCATERING SA
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ XVAN
- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
43
SANI / IKOS GROUP
WAITER/ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ASS. WAITER/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- BARTENDER
- BEACH/ POOL ATTENDANT/ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ΠΙΣΙΝΑΣ
FRONT OFFICE & GUEST RELATIONS
- FRONT OFFICE AGENT
- GUEST RELATIONS AGENT
- BELLBOY
HOUSEKEEPING
CULINARY
- CHEF DE PARTIE/ Α ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- DEMI CHEF DE PARTIE/ Β ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- COMMIS CHEF/ Γ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
SPA
- SPA RECEPTIONIST
- SPA THERAPIST
SPORTS & RECREATION
- SPORTS & FITNESS INSTRUCTOR
- YOGA & PILATES INSTRUCTOR
KIDS EXPERIENCE
GARDENING
MAINTENANCE
- PLUMBER/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ELECTRICIAN/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
44
SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- WAREHOUSE WORKER
- LIFT TRUCK OPERATOR
- LIFT TRUCK OPERATOR ASSISTANT
45
GEP
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ)
46
ΦΑΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ Επωνυμία: PharOS
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
47
Eunice Energy Group - Joltie
- MARKETING AND COMMUNICATION OFFICER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (CENTRAL ADMINISTRATION OFFICER)
- FINANCE & BUSINESS ANALYST
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ
- ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
48
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)
- ΟΔΗΓΟΙ PARKING (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
49
Α-ΠΡΟΛΗΨΙΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΣ
50
ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT
- ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ
51
ELECTRA HOTELS & RESORTS
- SOUS MAITRE - ΑΘΗΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- FRONT OFFICE MANAGER - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- IT SUPPORT - ΡΟΔΟΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α - ΑΘΗΝΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Β - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ - ΑΘΗΝΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΡΟΔΟΣ
52
ΓΕΚΕ Α.Ε. (HOTEL PRESIDENT)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- FLOOR SUPERVISOR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α, Β
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- HOUSEMAN
- HOST / HOSTESS
53
ΚΑΥΚΑΣ | Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΤΑΜΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΟΔΗΓΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
54
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, MESSARITIS RENEWABLES SA
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M (ΑΘΗΝΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ DESIGNER (ΑΘΗΝΑ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΑΘΗΝΑ)
55
VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS
56
MEDITERRANEO HOSPITAL - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ
57
ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΥΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
58
TP Greece (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
- MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
- MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
- DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
59
SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL
- HOTEL ASSISTANT MANAGER
- SALES & REVENUE MANAGER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- GUEST RELATIONS OFFICER
- BELLBOY - GRΟΟM
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ & Β΄
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
- RESTAURANT MANAGER- A LA CARTE
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& B΄
- POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- BARMAN / BARISTA
- HR RECRUITER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΙΤ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BOUTIQUE
60
PIPERI HOTEL ΜΟΝ. Α.Ξ.Τ.Ε (AVANT MAR)
- SOUS CHEF
- CHEF DE PARTIE
- FRONT OFFICE AGENT
- FRONT OFFICE MANAGER
- HOUSEKEEPING ATENDANT
- HOUSEMAN
- NIGHT AUDITOR
- WAITERS - RUNNERS
- BARISTA
- HEAD BARTENDER
61
Τ&Τ ΕΧΕCUTIVE MAE
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
62
ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY COLLECTION
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- Β. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ROOM SERVICE (ROOM SERVICE WAITER)
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
63
LOUIS HOTELS
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,
- ΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
64
ALERÓ Seaside Skyros Resort
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΣΕΦ
65
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
- PROJECT TRAINEE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
66
CLUB MED
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
67
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΥΠΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
68
INTRACOM DEFENSE
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΒΑΦΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
69
Inchcape Hellas
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- MARKETING
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΡΟΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
70
WEST A.E.
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
- MERCHANDISERS
- ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ
- ΙΑΛΟΓΗΣ/BACK OFFICE
71
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Α.Ε.
- PICKER,
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
72
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝ.ΜΗΧ.
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ /ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
73
ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ
- Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Φωτισμού
- Πωλήσεις B2B
- Πωλήσεις-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
- Πωλήσεις-Μηχανικοί Αυτοματισμού
- Εργαζόμενος σε Τμήμα Αποθήκης
- Υπεύθυνος Ταμείου-Τιμολόγησης
- INTR/DESIGNER
74
ZEUS
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'/ Β'
- BARMAN
- ΜΕΤΡ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'/ Β'/ Γ'
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΒΑΛΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- HR ASSISTANT
76
IONIKI SFOLIATA
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- PICKER
- ΟΔΗΓΟΣ EX-VAN
77
PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
78
ΕΥΡΩΝΤΟΜΟΥΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α & Β
- ΥΠΟΔΟΧΗ
- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
79
Γ. ΓΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. DATAKAT
- PROCUREMENT MANAGER
- IT ADMIN
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- FINANCIAL PLANNING & CONTROL MANAGER
- ΥΠΑΛ. ΠΑΡΑΚΟΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
80
AGRINO_ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ
- ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΥΣ
- MERCΗΑNDΙSING - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN
81
DOMOCARE A.E
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
82
FODELE BEACH RESORT & THE SYNTOPIA HOTEL/ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- BARMAN
- BARISTA
- CAPTAIN
- GROOM
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
83
G4S
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
- ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- S.O.C. OPERATORS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
84
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
85
ATLANTICA HOTELS & RESORTS ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΕΣ
86
SARACACIS GROUP OF COMPANIES
- WAREHOUSE PICKER
- CUSTOMER SUPPORT/CAR WORKSHOP
- AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE | CAR WORKSHOP
- AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- BID & TENDER SPECIALIST | PUBLIC SECTOR SUPPORT
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- SALES ENGINEER USED TRUCKS/BUSES
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ(ΚΛΑΡΚ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ VCE/KOMATSU
- ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENT
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ & Ε)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
87
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"
- ΟΔΗΓΟΙ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' & Β' Γ'
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ADMIN)
88
Melissa Kikizas
- SALES POSITIONS
- FINANCE POSITIONS
89
Όμιλος Mitsis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΟΔΟΧΗ / ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- GUEST RELATIONS
- CONCIERGE
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (F&B)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
- BARTENDERS / BARISTAS
- HOST / HOSTESS
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
- ΣΕΦ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ)
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ / ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΣΙΝΑΣ
SPA & WELLNESS
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
- ΥΠΟΔΟΧΗ SPA
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & CORPORATE)
- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (HR)
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
- MARKETING / DIGITAL / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- IT & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
90
AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
- DIGITAL MARKETING SPECIALIST
- BI ANALYST
- APPLICATION ANALYST
- MAINTENANCE SUPERVISOR
- MAINTENANCE ELECTRICIAN
- MAINTENANCE ENGINEER
- MACHINE OPERATOR
- MECHANICAL ENGINEER
- ICHTHYOLOGIST
- SUPERVISOR PROCESSING UNIT
- JUNIOR VETERINARY (ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ)
- SECURITY OPERATOR
91
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ/ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
- CREDIT CONTROL ADMINISTRATOR
- FINANCIAL& REPORTING ANALYST
92
ASTRA VILLAGE RESORT - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΙΕΛΟΣ ΑΞΤΕ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΑΡ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
94
STONETECH ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
95
MOTOR OIL
- ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
- CORPORATE DEVELOPMENT SPECIALIST
- QHSSE ENGINEER (CONSTRUCTION)
- IT WORKPLACE ENGINEER
- STOCK ACCOUNTANT
- SHOP ACCOUNTING CONTROLLER
- CARGO OPERATOR | SUPPLY & TRADING
- PROJECT MANAGER (CONSTRUCTIONS)
- TALENT ACQUISITION SPECIALIST
- PROJECT MANAGER
- GRID ENGINEERING SPECIALIST
- ACCOUNT MANAGER
- CONTROL ROOM OPERATOR
- CYBER SECURITY EXPERT
- HEAD OF OFFENSIVE SECURITY (M6)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΠΛΥΣΤΗΣ
- MOH- PLANNING & BUDGETING ADVISOR
- CUSTOMER SUPPORT AGENT
- ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
- MOH M&A SENIOR EXPERT
- MOH HEAD OF CYBER SECURITY (Μ6)
- PAYROLL
- CARGO OPERATOR | SUPPLY & TRADING
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
- SENIOR INTERNAL AUDITOR (FINANCE)
- INDUSTRIAL APPLICATIONS SPECIALIST
- HEAD OF SECURITY OPERATIONS (M6)
- THALIS_TENDERS ASSOCIATE (FIXED TERM)
- IT SECURITY ANALYST
- CATEGORY BUYER (SERVICES, PROCUREMENT)
- NFR CATEGORY MANAGER CAR CARE
- CUSTOMER SERVICE CENTER AGENT
- ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
- HEAD OF INTERNAL AUDIT - TECHNOLOGY & DATA
- EMOBILITY PARTNERS MANAGEMENT SUPERVISOR
- RBA ACCOUNT MANAGER
- MARINE ACCOUNT MANAGER
- STORE MANAGER
- LPG PACKED ACCOUNT MANAGER
- ENERGY TRADER
96
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.
97
The Landmark Villas & Spa / ΞΤΕ ΣΑΜΨΩΝ ΑΕ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α-Β
- ΥΠ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΟΙΝΟΧΟΟΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΜΠΑΤΛΕΡ
98
IRIDA RESORT SUITES
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ
99
Attica Group - Tinos Beach Hotel
- ΦΥΛΑΚΕΣ ( SECURITY)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- SERVICE
- ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΥΠΟΔΟΧΗ (FRONT OFFICE)
99
Attica Group - Νaxos Resort
- SERVICE
- ΚΟΥΖΙΝΑ
- ΥΠΟΔΟΧΗ (FRONT OFFICE)
100
- ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
101
POWERZ A.E.
102
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- CUSTOMER SUPPORT
- JUNIOR FACILLITIES
103
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
104
SFAKIANAKIS GROUP
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
RENTAL & PARKING AGENT
SALES ADVISOR
ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΦΕΑΣ
ΠΛΥΝΤΗΣ
105
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - ATTICA DEPARTMENT STORE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
- PICKERS
106
VINCCI HOTELES
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- CAPTAIN
- MAΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
107
B.F.S M.Ε.Π.Ε
- CALL CENTER AGENTS
- SALES AGENTS
- CUSTOMER CARE AGENTS
- BACK OFFICE AGENTS
- SALES TEAM LEADER
- CUSTOMER SERVICE TEAM LEADER
108
DOMES RESORTS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
- FRONT OFFICE
- FOOD & BEVERAGE
- KITCHEN
- HOUSEKEEPING
- KIDS CLUB
- IT
- HR
- ACCOUNTING
- MAINTENANCE
109
PRIMA HOTELS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- FRONT OFFICE AGENT
- NIGHT AUDITOR
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΑΛΕΣ
- HOUSEKEEPING SUPERVISOR
- ΛΑΤΖΙΕΡΗΣ
- RESTAURANT SUPERVISOR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
110
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – ΜΑΣΟΥΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
111
ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ ΑΕ - BERGMANN KORD S.A.
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
- ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
112
DONKEY HOTELS A.E.
- KITCHEN
- FNB HOUSEKEEPING
- FRONT OFFICE
113
R.V.U. DISTRIBUTION S.A / ΡΙΤΕΙΛ ΒΙΖΙΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|
|
115
ARABATZIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
- ΟΔΗΓΟΣ EX VAN
- ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
116
ΠΛΕΓΜΑΝΕΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ (PlegmaNet)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
117
SPORTSWEAR MARKET (INTERSPORT & FOOT LOCKER)
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΕΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
118
TOTTIS BINGO AEBE
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
119
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ -NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- STORES
- CALL CENTER
- TECHNICIANS
- ENERGY CONSULTANTS
- SUPPLY CHAIN
- OPERATIONS
120
CQS
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ PROJECTS) - ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ D2D - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ B2B - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
121
MARBELLA A.E || MAR-BELLA COLLECTION
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΑΛΕΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- NIGHT AUDITOR
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- F&B - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- FRONT OFFICE - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
122
METRO AEBE
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
123
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
124
BLUE GR HOTELS & RESORTS
- SPA MANAGER
- SPA THERAPISTS
- SPA RECEPTIONISTS
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α, Β, Γ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ / BEACH SERVICE
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
125
STOP ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- B2B CUSTOMER SUPPORT/OPERATIONS
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION
- BUYER
- ΠΩΛΗΤΕΣ RETAIL
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2B& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-TENDER SPECIALIST
126
STIQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / STIQ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- SERVICE CREW
127
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - NAXOS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- RESERVATION AGENT
- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ
- OPERATION MANAGERS
128
PHAEA (ΑΕΞΤΕ)
- BARTENDER
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- RESERVATION AGENTS
- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ -ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ
- SERVICE A' ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΒΟΗΘΟΙ SERVICE/ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ /ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΒΟΗΘΟΣ PIZZAIOLO
129
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ / JOY TRAVEL
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
130
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε. - (ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.)
- CREDIT CONTROL
- MARKETING / DIGITAL
- DATA ANALYST/SAP
- DEMAND PLANNER
- SALES,
- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
131
GINI GROUP IKE
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
- ΠΩΛΗΤΡΙΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- CONTENT CREATOR
132
INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
133
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- KEY ACCOUNTS
134
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΗ:
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ QC, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ)
135
BRIGHT BUSINESS SOLUTIONS
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
- BUSINESS DATA ANALYST
- IT SUPPORT
- WEB DEVELOPER
- E-LEARNING DEVELOPER
- FULL STACK DEVELOPER
136
TGI FRIDAYS - PAX HOSPITALITY
137
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "ΔΗΩ"
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΦΥΤΙΚΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
138
ΖΗKΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ZITA TELECOMS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- AGENTS
139
KENVUE HELLAS INDUSTRIAL SINGLE MEMBER S.A.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
140
MSYSTEMS IKE
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑΜΙΑΣ
141
ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΕΤΟΝ
142
ΙΣΤΙΟΝ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
143
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΠΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ)
- ΤΑΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ RETAIL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
144
HELLENICA S.A.
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
- ΚΟΜΜΩΤΕΣ/ΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
145
HEMMERSBACH HELLAS
- ISO COMPLIANCE SPECIALIST - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓKΤΗΣ ISO
- IT SOLUTION ENGINEER - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ IT
- ONSITE TECHNICIAN - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ H/Y
- FIELD ENGINEER - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- IT SECURITY ENGINEER - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- PROCUREMENT SPECIALIST - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
146
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - PRODUCTION & PACKAGING OPERATORS
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - QC ANALYST
147
PALALTO LIMITED ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (VANS, THE NORTH FACE, LEE JEANS, WRANGLER JEANS, NAPAPIJRI)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
148
DELOITTE GREECE
TECHNOLOGY & TRANSFORMATION
- JUNIOR QUALITY ENGINEER
- SOFTWARE ENGINEERS - JUNIOR .NET DEVELOPERS
- GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR BUSINESS ANALYST / CONSULTANT
TAX & LEGAL
- GRADUATE & EXPERIENCED PROFESSIONALS - TAX AUDIT TEAM
- JUNIOR CONSULTANT / CONSULTANT - TAX COMPLIANCE - TAX
- JUNIOR CONSULTANT / CONSULTANT – OUTSOURCING AND BOOKKEEPING – ACCOUNTING COMPLIANCE TEAMS
- SENIOR CONSULTANT – OUTSOURCING AND BOOKKEEPING – ACCOUNTING COMPLIANCE TEAM – ATHENS
STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY
- ACTUARIAL ANALYST
- M&A TRANSACTION SERVICES BUSINESS ANALYST/CONSULTANT
AUDIT & ASSURANCE
- ASSISTANT - ASSURANCE - ACCOUNTING AND REPORTING ADVISORY
- EXPERIENCED AUDIT | IT, DATA & ANALYTICS PROFESSIONALS
- FUTURE OPPORTUNITIES IN AUDIT & ASSURANCE TEAM - GRADUATE CANDIDATES
149
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΙΩΝ / ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
- ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
150
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
151
MANTIS GROUP OF COMPANIES
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ HORECA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
152
PARAMETROS GROUP (1. PARAMETROS LOGISTICS 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 3. FRESHWAYS)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
- ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
153
EVAL-Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
- ΓΑΖΩΤΡΙΑ- ΓΑΖΩΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ EXVAN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ TECHNICAL SUPPORT
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
154
Γ.Ν.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ESHOP
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
155
NIGICO A.E.B.E.
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- PROJECT ENGINEER
- BACK OFFICE TECHNICAL SUPPORT
156
ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
157
EMPIRIA GROUP
FRONT OFFICE
- Guest Experience Manager
- As. Guest Experience Manager
- Guest Experience Supervisor
- Guest Experience Agent
- Night Auditor
- Groom Supervisor
- Groom
- Boutique Associate
Maintenance
- Maintenance Technician
- Pool Attendant
- Gardener
- As. Gardener
Housekeeping
- Housekeeping Manager
- As. Housekeeping Manager
- Housekeeping Supervisor
- Villa Attendant
- Hsk Attendant
- Public Areas Attendant
- Laundry Attendant_Houseman
Food & Beverage
- Food & Beverage Management
- Food & Beverage supervisor
- Captain
- Hostess
- Waiter
- As. Waiter
- Barista
- Bartender
Culinary
- Sous Chef
- Pastry
- Chef de Partie
- Commis Chef
158
INTERCOS Α.Ε. – WABI BEAUTY | INTERCOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- RND ΚΟΣΜΟΤΟΛΟΓΟΣ
- LOGISTIC
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
159
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL PRODUCT PLANT Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
160
Print Silk Production Ltd (ΠΡΙΝΤ ΣΙΛΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝ ΜΟΝ ΕΠΕ) - PRODUCTION
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ PLEXIGLASS
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
161
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.»
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
162
KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CLΑRK
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- JUNIOR IT SUPPORT
163
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
- IT SYSTEMS & NETWORK SUPPORT SPECIALIST
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΛΑΤΖΕΡΗΔΕΣ
164
NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε (CASINO ΠΑΡΝΗΘΑΣ)
- IT SYSTEMS & NETWORK SUPPORT SPECIALIST
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΛΑΤΖΕΡΗΔΕΣ
165
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ LOGISTICS
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ LOGISTICS
- ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ EX-VAN
- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ LOGISTICS
166
BRAINFOOD MEDIA PUBLISHING ΜΕΠΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΒΟΗΘΟΣ DIGITAL MARKETING
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
167
ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ (ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.) - UNITRACK
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΒΟΗΘΟΣ DIGITAL MARKETING
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- SALES SUPPORT SPECIALIST
168
CENERGY HOLDINGS: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
- ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER
- ELECTRICAL MAINTENANCE MANAGER
- PREDICTIVE & PROACTIVE MAINTENANCE MANAGER
- LOGISTICS ADMINISTRATOR
- PRODUCTION ENGINEER
- PRODUCT DEVELOPMENT & OPTIMIZATION ENGINEER
- TECHNICAL DESIGN ENGINEER
- NEW PROJECTS ENGINEER
- INSTALLATION ENGINEER
- MECHANICAL ENGINEER
- CONTRACTS MANAGER
- NUMERICAL ANALYSIS DESIGN ENGINEER
- TELECOM DESIGN ENGINEER
- TENDER ENGINEER
- PROJECT ENGINEER
- QUALITY, HEALTH & SAFETY ENGINEER
- DESIGN ENGINEER
- BUSINESS APPLICATIONS SENIOR ARCHITECT
- BUSINESS APPLICATIONS SPECIALIST
- PROJECT MANAGER
- PRODUCTION WORKER
- PRODUCTION OPERATOR
- PLANT FACILITIES ASSISTANT
- ELECTRICIAN
- MAINTENANCE TECHNICIAN
- ELECTRICAL TESTING ASSISTANT OPERATOR
- JOINTER
- QC WORKER
- QA WORKER
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ
- LOGISTICS HEAVY EQUIPMENT OPERATOR (FORKLIFT)
- LOGISTICS HEAVY EQUIPMENT OPERATOR (CRANE OPERATOR)
- MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN
169
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
170
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
171
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ MARIKELLY STORES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / VOI & NOI
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- AREA MANAGER
- E-COMMERCE MANAGER
- SOCIAL MEDIA MANAGER
172
NEF-NEF A.E. / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
173
ΕΥΡΟΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Κ.ΛΠ)
174
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
- PICKER ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
175
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- BUSSINESS DEVELOPMENT MANAGER
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
176
Million King Leisure & Entertainment
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
177
ΗΛΒΙΕΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΗΛΒΙΕΦ Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
178
ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
179
ΕΛΛΑ_ΔΙΚΑ_ ΜΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS MANAGER)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QA/QC)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
180
SMILE KIOSK O.E.
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- SUPERVISORS
181
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
182
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ/ΤΑΜΕΙΟ/ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ/ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΟ/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
183
ASD A.E. - ASD OIKONOMIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
- ΛογιστΕς Α' ΤΑξης
- ΒοηθΟΙ ΛογιστΩν
- ΕιδΙκευση στην ΜισθοδοσΙα
- ΒιβλΙα Γ' ΚατηγορΙας και ΒιβλΙα Β' ΚατηγορΙας
184
ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ_ORALIS
185
"ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε." (ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
- SALES ASSOCIATE
- RETAIL & FOOD SERVICE
186
CORDIA S.A.
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε. & Τ.Ε.
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
187
ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
188
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
- ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
189
ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
190
PROSPERTY - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
- Real Estate Sales Consultant
- Automations and Intergration Engineer
- Legal Counsel
- Civil Engineer
- Implementation Manager
191
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
- Customer Services & Logistics - Ασπρόπυργος
- ΤεχνικΟς ΥποστΗριξης ΠληροφοριακΩν ΣυστημΑτων - ΑσπρΟπυργος
- ΕργΑτης ΑποθΗκης - ΑσπρΟπυργος
- ΤεχνικΟς ΣυντΗρησης ΨυγεΙων- ΑσπρΟπυργος
- Brand Manager - ΑσπρΟπυργος
- ΥπεΥθυνος /η ΤιμολΟγησης - ΑσπρΟπυργος
192
SERINTH ΕΠΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- DIGITAL MARKETING
193
METRICA A.E.
- ΘΕΣΗ: SUPPORT ENGINEER - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΘΕΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ
- ΘΕΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΘΕΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΘΕΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
194
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' ή Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATABΑSΕ ADMINISTRATOR)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤ
- ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)
195
ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (ACTIVE)
- JUNIOR SYSTEMS ENGINEER
- SYSTEMS ENGINEER
- JUNIOR PRINGING ENGINEER
- PRINTING ENGINEER
- SALES EXECUTIVE
- BACK OFFICE SALES ADMIN
- ACCOUNTANT
- CREDIT CONTROLLER
- PAYROLL SPECIALIST
- PRESALES ENGINEER
- PROJECT MANAGEMENT
- ACCOUNT MANAGER
- ERP CONSULTANT
- MARKETING
- WAREHOUSE / LOGISTICS
- SERVICE & SUPPORT ASSISTANT
- PURCHASING DEPARTMENT
- SOFTWARE PROJECT MANAGER
196
ΑΒΑΞ Α.Ε.
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- HR
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ)
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
197
ΒΕΝΕΤΗΣ
|
198
COSMOTE TELECOM
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
- IT HELP DESK REPRESENTATIVE
- MULTILINGUAL CUSTOMER REPRESENTATIVE
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVE (ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
- IT SERVICE DESK TECHNICIAN
199
MAROULIS TRAVEL
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
200
Wella ΕλλΑς Ε.Π.Ε. - Wella Company
- PICKER - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ /LOGISTICS (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- Β. ΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
- MARKETING (ΜΑΡΟΥΣΙ)
201
ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ
202
CRETA FARM
- ΟΔΗΓΟΣ 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
203
ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΑΚΟΥ Α.Ε. "NAVY & GREEN"
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ MARKETING
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
204
COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) ΜΟΝ/ΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ή ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
205
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - MARRIOT
- RECEPTIONIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
206
PUBLIC RETAIL Α.Ε. (PUBLIC RETAIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
207
BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.
- ΧειριστΗς / ΧειρΙστρια μηχανΩν παραγωγΗς
- ΤεχνικΟς ΛεβητοστασΙου
- ΜηχανικΟς ΕιδικΟς ΠαραγωγικΗς ΔιαδικασΙας (Process Expert – Mechanical)
- ΗλεκτρολΟγος ΕιδικΟς ΠαραγωγικΗς ΔιαδικασΙας (Process Expert – Electrical)
208
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ
- BARISTA
- ΨΗΣΤΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
209
LAMDA DEVELOPMENT S.A.
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤIΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- FACILITY MANAGER
- BUILDING MANAGERS
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕYΘΥΝΤΕΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (TREASURY)
- CUSTOMER SERVICE (INFO DESKS, PARKING),
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (XPLORE/ ELLINIKON EXPERIENCE CENTRE)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
210
ΣΕ.ΝΑ.ΒΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
- ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗ-ΒΑΦΕΑ
- ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟ
- ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ