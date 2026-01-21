Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Πραγματοποιήθηκε η έβδομη κατάσχεση τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ

Newsbomb

Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατασχέθηκε την Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Πρόκειται για την έβδομη κατάσχεση δεξαμενοπλοίου στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

00:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: «Οι φίλοι της ομάδας ξέρουν!» | Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Αποφασίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Κυνικός και παίζει τα... ρέστα του για πρόκριση στο Άμστερνταμ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: HΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί και τους δύο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον Μπράλο και την Αταλάντη

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης... προβάτων από την 3η ΕΜΑΚ - Εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στα Μάλγαρα παραμένουν τα τρακτέρ, χωρίς να κλείνουν δρόμους

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις σπιτιών στη βορειανατολική Αττική

23:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Βανς περιμένει το τέταρτο παιδί της - Η πρώτη «δεύτερη κυρία» έγκυος

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλασκ – Άρης 107-113: «Όρθιος» στη δεύτερη παράταση κι ελπίζει σε πρόκριση στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

23:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο εύκολο είναι για την Ευρώπη να κοιτάξει προς την Κίνα

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα για 36 ώρες: Καταιγίδες, σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Αποφασίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ