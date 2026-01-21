Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατασχέθηκε την Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Πρόκειται για την έβδομη κατάσχεση δεξαμενοπλοίου στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης.