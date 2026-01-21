Ντανόν στον ΟΗΕ: «Υψηλή ετοιμότητα» του Ισραήλ για Ιράν, Γάζα, Λίβανο και Συρία

Αποτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, σε ενημέρωση ομάδας διαπιστευμένων ανταποκριτών.

Όπως τόνισε, το Ισραήλ παραμένει σε «υψηλή ετοιμότητα» και «δεν θα επιτρέψει καμία απειλή στην ασφάλεια των πολιτών του».

Αποσταθεροποιητικός παράγοντας της περιοχής το Ιράν

Ο Ντανόν χαρακτήρισε το Ιράν ως τον βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, η Τεχεράνη δεν άλλαξε τη συμπεριφορά της, όπως –όπως είπε– «ελπίζαμε μαζί με τις ΗΠΑ». Υπογράμμισε ότι το Ιράν «συνεχίζει τα βαλλιστικά του προγράμματα» και «δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιρανικό λαό για να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι, πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Χαμάς».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ διαθέτει «πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσες έχει δείξει» και κάλεσε το Ιράν «να μην τις δοκιμάσει». «Αυτό που είδαν το καλοκαίρι ήταν μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι οποιαδήποτε απόφαση για στρατιωτική δράση αποτελεί «απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «είναι απολύτως έτοιμο για κάθε σενάριο».

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε για τη στάση του ΟΗΕ απέναντι στις διαδηλώσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «υποκρισία και δύο μέτρα και δύο σταθμά». «Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονταν στους δρόμους της Τεχεράνης και ο ΟΗΕ ήταν σιωπηλός», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν είναι «απογοητευμένο» από τον ρυθμό των αμερικανικών αποφάσεων, εξηγώντας πως «για τις ΗΠΑ ακόμη και η μεμονωμένη κινητοποίηση δυνάμεων απαιτεί χρόνο», σε αντίθεση με το Ισραήλ, που δρα ταχύτερα, καθώς βρίσκεται στην περιοχή και η αεροπορία του επιχειρεί διαρκώς. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει χαράξει τη γραμμή» και εναπόκειται στην Ουάσιγκτον το πότε και αν θα ενεργήσει.

Ο Ισραηλινός πρέσβης τόνισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό, σημειώνοντας πως Ισραήλ και ΗΠΑ «βλέπουν τις ίδιες προκλήσεις», με κυριότερη το Ιράν.

Επιμένει το Ισραήλ για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Για τη Γάζα, ο Ντανόν δήλωσε ότι «το Ισραήλ έχει τελειώσει με την UNRWA», επισημαίνοντας πως η Κνεσέτ έχει ψηφίσει σχετική νομοθεσία και ότι «δεν θα υπάρξει καμία δραστηριότητα της UNRWA στο Ισραήλ». Υπογράμμισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζεται μέσω «άλλων ΜΚΟ που δεν εμπλέκονται σε πολιτικές εκστρατείες κατά του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στο μέλλον της Γάζας, υποστήριξε ότι «χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση», εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα της. «Θα πουν ψέματα, θα παίξουν παιχνίδια – τους γνωρίζουμε», είπε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε περιοχές «όπου η Χαμάς δεν έχει έλεγχο, μπορεί να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση».

Η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για Λίβανο και Ισραήλ

Για τον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρέσβης ανέφερε ότι το Ισραήλ «δεν επιθυμεί καμία παρουσία του ΟΗΕ» στο μέλλον και επιδιώκει «άμεση συνεργασία κράτος προς κράτος και στρατός προς στρατό». Υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί «απειλή πρωτίστως για τον Λίβανο και όχι για το Ισραήλ» και κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να είναι «πολύ πιο επιθετική» απέναντί της.

Εκτίμησε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ «είναι εφικτός, τουλάχιστον στον νότιο Λίβανο».

«Εξαιρετικά εύθραυστη» η κατάσταση στη Συρία

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Ντανόν δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «άμεσες συνομιλίες στη Γαλλία με τη συριακή κυβέρνηση», προειδοποιώντας όμως ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά εύθραυστη». Εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των μειονοτήτων, κυρίως των Δρούζων και των Κούρδων, και έθεσε ως αδιαπραγμάτευτο όρο ότι «καμία ένοπλη πολιτοφυλακή δεν μπορεί να βρίσκεται στα σύνορα».

Ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει παρόν «μέχρι να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για σταθερά, ήσυχα και ειρηνικά σύνορα».

«Δεν λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι τα σύνορα θα είναι ήσυχα. Μόλις υπάρξουν τέτοιες εγγυήσεις, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με τη συριακή κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστές οι μειονότητες», κατέληξε.