Ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές στη νότια Ρωσία: 8 τραυματίες – Ζημιές σε κατοικίες και αυτοκίνητα

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας πόλεις στη νότια Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοίκων για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ο επικεφαλής της Δημοκρατίας της Αντιγκείας, στον Βόρειο Καύκασο, Μουράτ Κουμπίλοφ, ανακοίνωσε ότι drone έπεσε πάνω σε πολυκατοικία σε χωριό της περιφέρειας Ταχταμουκάισκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Όπως διευκρίνισε, επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, τουλάχιστον 15 οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στη γειτονική περιφέρεια Κρασνοντάρ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ο κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντρατίεφ ανέφερε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε χωριό νότια της πόλης Κρασνοντάρ. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων οι οποίοι πήγαν προσωρινά στα καταφύγια.

Ο ίδιος αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι σε ξεχωριστό πλήγμα στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκο-Αχτάρσκ υπέστησαν ζημιές δύο ιδιωτικές κατοικίες. Παράλληλα, θραύσματα drone έπεσαν και στο Σότσι, τη μεγαλύτερη παραθαλάσσια πόλη της περιοχής, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί