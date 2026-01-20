Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν φθάνει στο Νταβός: «Το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων;»

Η ρωσική αντιπροσωπεία φθάνει στο Νταβός, με επικεφαλής τον βασικό διαπραγματευτή του Κρεμλίνου, ειδικό απεσταλμένο και στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου αναμένεται να συναντήσει Αμερικανούς ομολόγους του και, πιθανότατα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την άφιξή του ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, συνοδεύοντάς την με μια εικόνα που κάνει λόγο για «κατάρρευση της παγκοσμιοποίησης». Οι θασιώτες της παγκοσμιοποίησης συζητούν την κατάρρευσή της. Το τέλος της «νέας τάξης πραγμάτων» τους;

Κάτω από την εικόνα, η οποία έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ξέσπασαν αντιδράσεις, με χρήστες να τη σχολιάζουν ειρωνικά.

Στο επάνω μέρος της εικόνας διακρίνεται ένας λαμπερός ήλιος πάνω από τα χιονισμένα βουνά του Νταβός, πίσω από τους ισχυρούς της οικονομίας, ανάμεσά τους και ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, ο οποίος την ίδια ώρα μιλούσε για τον κίνδυνο κατάρρευσης του καπιταλισμού όπως τον γνωρίζουμε.

Αύριο, 21 Ιανουαρίου, στο Νταβός αναμένεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (αρχικά είχε προγραμματιστεί να φτάσει σήμερα).

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφερε ότι στο περιθώριο του Φόρουμ στο Νταβός αναμένεται να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η τελευταία επίσκεψη του Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν είχε συναντήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ ήταν «πολύ θετικές»

Ως «πολύ θετικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Ρώσο απεσταλμένο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Ήταν πολύ θετικές», φέρεται να δήλωσε ο Γουίτκοφ, μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η δημόσια αυτή τοποθέτηση ενισχύει τις ενδείξεις για αναζήτηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Οι επαφές στο Νταβός παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς ενδέχεται να σηματοδοτήσουν προσπάθεια επαναπροσέγγισης ή, τουλάχιστον, εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων.

