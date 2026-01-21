Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 21/1) σε υποθαλάσσια περιοχή, βόρεια της Αστυπάλαιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 22 χλμ. βόρειας της Αστυπάλαιας.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.