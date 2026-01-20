Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

Αναστέλλεται για αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση πάρθηκε «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας που θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες προσχολικής αγωγής και σε όλα τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά σχολεία και στη Δυτική Ελλάδα

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας από την επιδείνωση του καιρού - και ιδιαίτερα τους θυελλώδεις ανέμους - καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών».

Μάλιστα, «έπειτα από σχετική συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη».

Παράλληλα, όπως τονίζεται, «ο περιφερειάρχης έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, για τον μέγιστο δυνατό συντονισμό δυνάμεων και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία φαινόμενα».

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η ασφάλεια όλων, και ειδικά των μαθητών, είναι η απόλυτη προτεραιότητα και επιτάσσει να δράσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία».

Ακόμη, με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Μαγνησίας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε περιοχές της Μαγνησίας, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι η οδηγία από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις ορεινές περιοχές του Νομού.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Βόλου δεν θα λειτουργήσουν τα 1ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο» και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς – Δράκειας, σύμφωνα με το gegonota.news.

Από τον Δήμο Αλμυρού ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αύριο, Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο της Βρύναινας καθώς και το Νηπιαγωγείο και του Δημοτικό Σχολείο της Ανάβρας.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με απόφαση δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Μηλιές και Νεοχώρι. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Μηλεών και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.

Στις 09:00 θα χτυπήσει το κουδούνι στη Λαμία

Στις 09:00’ το πρωί θα ανοίξουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Πανουργιά Παπαϊωάννου μετά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και την αξιολόγηση των επίσημων δεδομένων του καιρού.

Τα ανωτέρω δεδομένα βέβαια θα επαναξιολογηθούν νωρίς το πρωί της Τετάρτης και αν χρειαστεί θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Αναστέλλεται ωστόσο αύριο Τετάρτη 21/1, η διά ζώσης λειτουργία του Γυμνασίου - Λυκείου Υπάτης, καθώς και του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Υπάτης, των οποίων τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, με τηλεκπαίδευση.

Κλειστά σχολεία σε Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και στην Αθήνα λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις υψηλής έντασης.

Επιπλέον κλειστά θα είναι τα σχολεία σε:

Δήμο Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών στη Θάσο

Δημοτικής ενότητας Ινάχου και τοπικής κοινότητας Βαρετάδας (Αμφιλοχία)

Σαντορίνη

Λακωνία

Δομοκό

Κιάτο

Αργολίδα

Κορινθία και

Λακωνία

Σημειώνεται ότι η λίστα με τα κλειστά σχολεία ανανεώνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

