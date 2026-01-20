Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

Κλειστά σχολεία και σε περιοχές της Μαγνησίας - Στις 09:00 θα χτυπήσει το κουδούνι στη Λαμία

Newsbomb

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα
Φωτ. Αρχείου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστέλλεται για αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση πάρθηκε «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας που θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες προσχολικής αγωγής και σε όλα τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά σχολεία και στη Δυτική Ελλάδα

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας από την επιδείνωση του καιρού - και ιδιαίτερα τους θυελλώδεις ανέμους - καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών».

Μάλιστα, «έπειτα από σχετική συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη».

Παράλληλα, όπως τονίζεται, «ο περιφερειάρχης έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, για τον μέγιστο δυνατό συντονισμό δυνάμεων και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία φαινόμενα».

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η ασφάλεια όλων, και ειδικά των μαθητών, είναι η απόλυτη προτεραιότητα και επιτάσσει να δράσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία».

Ακόμη, με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Μαγνησίας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε περιοχές της Μαγνησίας, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι η οδηγία από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις ορεινές περιοχές του Νομού.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Βόλου δεν θα λειτουργήσουν τα 1ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο» και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς – Δράκειας, σύμφωνα με το gegonota.news.

Από τον Δήμο Αλμυρού ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αύριο, Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο της Βρύναινας καθώς και το Νηπιαγωγείο και του Δημοτικό Σχολείο της Ανάβρας.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με απόφαση δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Μηλιές και Νεοχώρι. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Μηλεών και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.

Στις 09:00 θα χτυπήσει το κουδούνι στη Λαμία

Στις 09:00’ το πρωί θα ανοίξουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Πανουργιά Παπαϊωάννου μετά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και την αξιολόγηση των επίσημων δεδομένων του καιρού.

Τα ανωτέρω δεδομένα βέβαια θα επαναξιολογηθούν νωρίς το πρωί της Τετάρτης και αν χρειαστεί θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Αναστέλλεται ωστόσο αύριο Τετάρτη 21/1, η διά ζώσης λειτουργία του Γυμνασίου - Λυκείου Υπάτης, καθώς και του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Υπάτης, των οποίων τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, με τηλεκπαίδευση.

Κλειστά σχολεία σε Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και στην Αθήνα λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις υψηλής έντασης.

Επιπλέον κλειστά θα είναι τα σχολεία σε:

  • Δήμο Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς
  • Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών στη Θάσο
  • Δημοτικής ενότητας Ινάχου και τοπικής κοινότητας Βαρετάδας (Αμφιλοχία)
  • Σαντορίνη
  • Λακωνία
  • Δομοκό
  • Κιάτο
  • Αργολίδα
  • Κορινθία και
  • Λακωνία

Σημειώνεται ότι η λίστα με τα κλειστά σχολεία ανανεώνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Κυνικός και παίζει τα... ρέστα του για πρόκριση στο Άμστερνταμ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: HΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί και τους δύο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον Μπράλο και την Αταλάντη

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έφτασαν τις 14 νίκες!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης... προβάτων από την 3η ΕΜΑΚ - Εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στα Μάλγαρα παραμένουν τα τρακτέρ, χωρίς να κλείνουν δρόμους

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις σπιτιών στη βορειανατολική Αττική

23:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Βανς περιμένει το τέταρτο παιδί της - Η πρώτη «δεύτερη κυρία» έγκυος

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλασκ – Άρης 107-113: «Όρθιος» στη δεύτερη παράταση κι ελπίζει σε πρόκριση στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

23:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο εύκολο είναι για την Ευρώπη να κοιτάξει προς την Κίνα

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74 (τελικό)

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο κόσμος θα μάθει σύντομα που μπορώ να φτάσω για να αποκτήσω την Γροιλανδία»

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα για 36 ώρες: Καταιγίδες, σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 93-74: Ο Τολιόπουλος είναι εδώ και «καθάρισε» τους Βάσκους

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα έχω «σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ