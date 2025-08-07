ΑΣΕΠ αποτελέσματα 1Γ/2025: Πότε θα ανακοινωθούν

Ανακοινώνονται σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, από το ΑΣΕΠ οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 1Γ/2025), ο οποίος διεξήχθη για την κάλυψη θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους πίνακες που θα δημοσιευτούν θα περιλαμβάνονται αναλυτικά:

η βαθμολογία των συμμετεχόντων,

ο διαχωρισμός ανά κλάδο και ειδικότητα,

καθώς και βασικά στατιστικά στοιχεία, όπως ο αριθμός των υποψηφίων που προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα σε σχέση με αυτούς που είχαν υποβάλει αίτηση.

Από τους 47.410 υποψηφίους που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, περίπου 15.000 αναμένεται να διοριστούν μέσω των προγραμματισμένων προσλήψεων για τα έτη 2026 και 2027.

Ο σχεδιασμός για τους διορισμούς του 2026 θα καθοριστεί το φθινόπωρο του 2025, όταν και θα εκδοθούν οι προκηρύξεις του Β’ σταδίου. Σε αυτό το στάδιο, οι επιτυχόντες θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους ανά θέση. Αντίστοιχη διαδικασία θα εφαρμοστεί και για το 2027, με τις σχετικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά για το φθινόπωρο του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό δεν προβλέπεται βάση επιτυχίας. Όλοι οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική τους επίδοση.

Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται από:

τη συνολική μοριοδότηση, η οποία περιλαμβάνει τον βαθμό του διαγωνισμού και τα πρόσθετα μόρια,

τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα,

καθώς και τον συνολικό αριθμό υποψηφίων ανά κλάδο.

Στα πρόσθετα μόρια που ενισχύουν τη συνολική επίδοση περιλαμβάνονται:

η εντοπιότητα,

η προϋπηρεσία ή σχετική εμπειρία,

καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Η σημερινή δημοσίευση των βαθμολογιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την πορεία των υποψηφίων προς τον τελικό διορισμό τους στον δημόσιο τομέα.