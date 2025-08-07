Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου

Newsbomb

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέες ράγες μπαίνει το μετρό της Αθήνας με την υπογραφή συμβάσεων για το πρώτο μεγάλο έργο αναβάθμισης από την έναρξη λειτουργίας του, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες επιδομής με την αντικατάσταση 32 χλμ σιδηροτροχιών στο αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (Σεπόλια-Δάφνη και Μοναστηράκι-Εθνική Άμυνα).

Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι της ΣΤΑΣΥ και του αναδόχου του έργου, την Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική ΑΕ» & «Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία» υπέγραψαν σήμερα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σχετική σύμβαση, ύψους 4.841.900,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Είχε προηγηθεί ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την περίοδο η παραλαβή των σιδηροτροχιών στα αμαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ. Πρόκειται για έργο που υλοποιεί για λογαριασμό των Σταθερών Συγκοινωνιών η εταιρεία «Άρτεμη Ανώνυμη Εμπορική Μεταποιητική Εταιρία Βιομηχανικών Ειδών Μετάλλου», ύψους 2.441.219,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση ή καθυστερημένη αντίδραση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε καμπύλα τμήματα των γραμμών 2 και 3, όπου υπάρχει αυξημένη μηχανική καταπόνηση και σχεδιάστηκαν εγκαίρως με βάση τεχνικά δεδομένα και πρόβλεψη φθοράς, ώστε να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Προχωράμε έγκαιρα και με σχέδιο, γνωρίζοντας ότι το υλικό πλησιάζει στο τέλος της φυσικής διάρκειας ζωής του, χωρίς να περιμένουμε σημάδια φθοράς για να δράσουμε. Λειτουργούμε προληπτικά, με επιμέλεια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σύγχρονο κράτος, ώστε το δίκτυο να παραμείνει ασφαλές και αξιόπιστο για τους πολίτες. Κάθε τέτοια παρέμβαση δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά μια αθόρυβη, ουσιαστική επένδυση στην καθημερινότητα. Είναι απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή - και όχι εκ των υστέρων. Στόχος μας είναι ένα σύστημα μεταφορών που σέβεται τον επιβάτη και προνοεί για την ασφάλειά του».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, ανέφερε: «Ξεκινά ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δικτύου του Μετρό. Είναι ένα τεχνικό έργο απαιτητικό, επιπρόσθετης αξίας για εμάς στις Σταθερές Συγκοινωνίες, γιατί σχεδιάστηκε και υλοποιείται με ιδίους πόρους και εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος». Και κατέληξε: «Το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου παρεμβάσεων και στις 3 Γραμμές του Μετρό, που υλοποιούμε αυτήν την περίοδο και επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, της επιδομής και των συστημάτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αλλά και την αύξηση των εσόδων».

«Η Κοινοπραξία αναλαμβάνει το πρώτο έργο συντήρησης με αντικατάσταση σιδηροτροχιών γραμμών Μετρό στην Αθήνα από το 2000, χρονιά όπου τέθηκαν σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3. Το έργο περιλαμβάνει επιθεώρηση και αντικατάσταση σιδηροτροχιών σύμφωνα με τη μελέτη της ΣΤΑΣΥ. Τα μέλη της Κοινοπραξίας, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε έργα συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων, συναισθανόμενα τη σπουδαιότητα του έργου για τις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να παραδοθεί ένα άρτιο έργο σύμφωνα με τη μελέτη, εντός του συμβατικού χρόνου», υποστήριξε σε δήλωσή της η Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική ΑΕ - Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο συναντηθεί με τον Ζελένσκι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Batman 2»: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξεσκονίζει το κοστούμι του

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

17:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει η θερμοκρασία μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση - Βαριές κατηγορίες σε 2 για το επεισόδιο με πυροβολισμούς               

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό βραβείο της χρονιάς

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη: Ξεναγήθηκε στο υπό ανέγερση Ιωνικό Κέντρο από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλ

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο 104: Ανεβαίνει για πρώτη φορά το αντιπολεμικό «Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Τελευταίο μπάνιο για 84χρονο

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έτοιμο το σχέδιο ανέλκυσης του φέρι μποτ στα Στύρα- Πότε θα γίνει η αποκόλληση

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ράγες του μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Νταηλίκι» στις έρευνες για το καλώδιο στην Κύπρο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αλκοόλ και νακρωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στον 34χρονο οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο, Κώστα Σταυρογιάννη

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ