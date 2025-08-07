Ρόδος: Με απόφαση Λιβάνιου ξεκινά η αποκατάσταση του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας

Με χρηματοδότηση 5,06 εκατ. ευρώ μέσω «Φιλόδημος ΙΙ», ο Υπουργός Εσωτερικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα των γονέων για τη διάσωση ενός επικίνδυνου πλην ιστορικού κτηρίου στο κέντρο της Ρόδου

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ανταποκρινόμενος σε τεκμηριωμένο και επείγον αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, ενέκρινε σήμερα τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ένα ιστορικό αλλά σήμερα επικίνδυνο κτήριο που φιλοξενεί καθημερινά πάνω από 650 άτομα – μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημακρατικής», η απόφαση του Υπουργείου προβλέπει την πλήρη χρηματοδότηση των εργασιών από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ύψους 5.059.324 ευρώ με ΦΠΑ, για την πλήρη επισκευή του συγκροτήματος.

Η επιστολή - «σήμα κινδύνου» των γονέων

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή των γονέων που εστάλη στις 26 Ιουνίου 2024 και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα κινητοποίησης των αρμόδιων αρχών:

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ” Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου

Ρόδος, 26 Ιουνίου 2024

Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο

Κοινοποίηση:

Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη

Υπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα Γ. Μενδώνη,

Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου,

Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη

Θέμα: «Ενημέρωση νια την επικινδυνότητα του σχολικού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και την άμεση εξεύρεση λύσης λόγω μη ασφαλείας των παιδιών και εκπαιδευτικών μας»

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα μεγίστης σημασίας που αφορά την ασφάλεια πολύ μεγάλου αριθμού παιδιών και εκπαιδευτικών στο νησί της Ρόδου λόγω της παλαιότητας του σχολικού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

Σε συνέχεια όλων των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στις αρμόδιες αρχές από την Δ/νση του 1ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Ρόδου, επιβεβαιώνουμε ως εκπρόσωποι των γονέων και κηδεμόνων τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την επισκευή του εν λόγω σχολείου, λόγω και της μεγάλης επικινδυνότητας του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας Ρόδου όπου στεγάζεται.

Το κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου χτίστηκε το 1925 και στέγασε το Βασιλικό Σχολείο Αρρένων. Μετά την απελευθέρωση και κατά το χρονικό διάστημα 1947 – 1990 στέγασε την Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου. Σήμερα, στεγάζει το Ιο και 22° Νηπιαγωγείο, το 8ο Δημοτικό σχολείο, το Ιο και 2ο Πειραματικό δημοτικό καθώς και το Ειδικό Πειραματικό σχολείο Ρόδου. Καθημερινά στο κτήριο αυτό συγκεντρώνονται πάνω εξακόσια πενήντα (650) άτομά, παιδιά – εκπαιδευτικό προσωπικό – βοηθητικό προσωπικό.

Από το 1990, όπου το κτήριο αρχίζει να στεγάζει δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, καμία κεντρική παρέμβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό την επιδιόρθωση – συντήρηση του κτηρίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Φθάνοντας στο σήμερα όπου το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Ρόδου, ένα ομολογουμένως κτήριο – στολίδι στο κέντρο της πόλης, έχει γίνει επικίνδυνο και ακατάλληλο, κρίνεται απαραίτητη η άμεση παρέμβαση σας.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της μη συντήρησης του τα προγενέστερα χρόνια γεγονός στο οποίο προκαλεί καθημερινά την αγωνία εκατοντάδων γονέων για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία μαζί με αποδεικτικό υλικό που επισυνάπτουμε που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα του:

Το υπόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το θέατρο, του οποίου η χρήση επί σειρά ετών κρίνεται ακατάλληλη, η οροφή έχει καταρρεύσει.

Το ηλεκτρολογικό κύκλωμα του κτηρίου είναι τόσο απαρχαιωμένο που αδυνατεί να υποστηρίξει συστήματα θέρμανσης και δροσισμού, παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν κατ’ επέκταση και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ανεπίτρεπτο τον 21° αιώνα να μην μπορούμε να εξασφαλίζουμε και να παρέχουμε τα στοιχειώδη στον χώρο όπου τα παιδιά μας περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους!

Τα παράθυρα σε ολόκληρο το κτήριο είναι ξύλινα, τα οποία λόγω παλαιότητας έχουν φθαρεί, με αποτέλεσμα σε κάθε βροχόπτωση να υπάρχει εισροή υδάτων.

Η οροφή του κτηρίου δεν έχει μονωθεί σωστά με αποτέλεσμα τα νερά της ταράτσας να εισέρχονται στις αίθουσες. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί και το τραγικό γεγονός της αποκόλλησης της οροφής στον δεύτερο όροφο χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς λόγω του ότι για καλή μας τύχη η οροφή έπεσε την ώρα που δεν υπήρχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Οι αναφορές των διευθυντών μέσω της αλληλογραφίας, καθώς και το φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτονται, αποδεικνύουν τα παραπάνω προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος.

Κατόπιν συνεχών εγγράφων και οχλήσεων από μέρους των Διευθυντών των προαναφερθέντων σχολείων προς τους θεσμικούς φορείς και μετά από απαίτηση όλων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων, την Τρίτη 15 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Βασίλη Κολιάδη, του τέως Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης, Μνημείων καιπολεοδομικού σχεδιασμού Τσαμπίκου Βάγιου Καλοπήτα,. του Αντιδημάρχου Παιδείας και δια βίου μάθησης Σταύρου Τσούβαλη, του Διευθυντή Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Χαράλαμπου Ψαρά, και Διευθυντών των Σχολείων που στεγάζονται στο συγκρότημα της Ακαδημίας Ρόδου, δηλαδή του 1ου και 22ου Νηπιαγωγείου, του 8ου Δημοτικού σχολείου, του 1ου και 2ου Πειραματικού δημοτικού, καθώς και, του Ειδικού Πειραματικού σχολείου Ρόδου. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων των αντίστοιχων σχολείων.

Στη συνάντηση αυτή παρατέθηκαν τα γεγονότα των τελευταίων ετών, καθώς επίσης, και η ταυτόχρονη αδυναμία εξεύρεσης δραστικών λύσεων έναντι της κοινώς ομολογουμένηςεπικινδυνότητας της κατάστασης του σχολικού συγκροτήματος, και αναδείχθηκαν περισσότερο από ποτέ τα εξής:

Επιβάλλεται να βρεθεί λύση άμεσα και με οποιοδήποτε τρόπο καθώς το κτήριο είναι σαφέστατα ακατάλληλο και καθημερινά 650 άτομα, μαθητές και εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν για τη σωματική τους ακεραιότητα. Καθημερινά δηλαδή 650 παιδιά και ενήλικες που στεγάζονται στο σχολείο, κινδυνεύουν στο κέντρο της Ρόδου.

Η μοναδική συνεπώς ρεαλιστική προσέγγιση από την πλευρά σας είναι η χάραξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολική επισκευή του κτιρίου με την σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και την εξεύρεση πόρων.

Κρίνεται επιτακτική η άμεση παρέμβαση σας, διότι τυχόν καθυστερήσεις, ίσως οδηγήσουν σε νέα προβλήματα ή και τραγικά ατυχήματα, πράγμα που απευχόμαστε.

Παρακαλείσθε όπως ανταποκριθείτε άμεσα στα ανωτέρω αιτήματά μας. Ας μην μετατραπεί η κραυγή εκατοντάδων γονέων μιας αναστρέψιμης κατάστασης σε κραυγή μη αναστρέψιμης και αναπόδραστης πλέον κατάστασης!

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας για την επίλυση ενός τόσου σοβαρού θέματος το οποίο αφορά την σωματική ασφάλεια των παιδιών μας.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος : Γεωργία Ροδίτη Μιχαλάκη

Ο Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Τσέλιου

Η Γραμματέας : Ελένη Χαστά

0 Ταμίας : Γεώργιος Πρωτόπαπας

Το μέλος : Στέλιος Σαράντης»

Διαβάστε επίσης