Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: 47χρονος πέθανε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη (6/8) σε επιχείρηση εξαιτίας κατάρρευσης ενός εργαζόμενου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ όταν ένας 47χρονος την ώρα που βρισκόταν σε εργοτάξιο στο Σεληνάρι ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έπεσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργεια ενώ την ίδια ώρα φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

