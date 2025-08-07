Λαμία: Ναρκωτικές ουσίες ανιχνεύτηκαν στον οδηγό που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον αντιδήμαρχο

Νέα σημαντικά στοιχεία προστίθενται στην δικογραφία που έχει σχηματισθεί για το τραγικό δυστύχημα που έκοψε απότομα το νήμα της ζωής του Αντιδήμαρχου Λαμιέων, Κώστα Σταυρογιάννη.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 34χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο, επιβεβαίωσαν ότι η περιεκτικότητα του αίματος σε οινόπνευμα, έφτασε το 1,3 γρ/λίτρο αίματος ή 1,30 ‰, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα στον οδηγό του μοιραίου οχήματος έγιναν και τοξικολογικές εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε επιπλέον στον οργανισμό του η ύπαρξη ναρκωτικής ουσίας και συγκεκριμένα κάνναβης.

Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης ο 34χρονος οδηγός είχε κριθεί προφυλακιστέος παρά τους ισχυρισμούς ενώπιων του Ανακριτή.

Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης, είχε χαρακτηρίσει ελλιπή τη δικογραφία υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί με τα απαραίτητα έγγραφα και δεν είχε καταγραφεί το ακριβές σημείο του τροχαίου.

Δείτε τις δηλώσεις του συνήγορου υπεράσπισης Θρασύβουλου Σκλαβούνου:

Γιώργος Δούμας: «Θα κάνω τα αδύνατα - δυνατά για να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Από την πλευρά του ο ποινικολόγος Γιώργος Δούμας που έχει δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, καθώς υπήρξε προσωπικός φίλος του εκλιπόντος και της οικογένειάς του από πολύ παλιά.

Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να αποδοθεί ουσιαστική δικαιοσύνη.

«Διά της Νεμέσεως επέρχεται και η κάθαρση…», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιώργου Δούμα:

Το τραγικό δυστύχημα

Ο θάνατος του Κώστα Σταυρογιάννη σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής (22/6/25) στον νέο περιφερειακό του Προφήτη Ηλία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος Αντιδήμαρχος επέστρεφε από διασκέδαση με τη σύζυγό του, η οποία και οδηγούσε το αυτοκίνητό τους, όταν σε μια στροφή πριν την έξοδο προς Νοσοκομείο, συγκρούστηκε με σφοδρότητα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος επαγγελματίας. Ο 64χρονος Αντιδήμαρχος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ πολύ σοβαρά τραυματίστηκε η σύζυγός του η οποία και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας. Ελαφρά είχε τραυματιστεί και ο 34χρονος οδηγός που κινούνταν προς Ισιαδάκι.

Τραγική λεπτομέρεια ότι εκείνο το μοιραίο πρωινό εκτελούσε βάρδια Αξιωματικού Υπηρεσίας στην Τροχαία Λαμίας ο αδερφός του θύματος Δημήτρης, ο οποίος είχε σπεύσει στο σημείο χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί.

