Νέα Στύρα: «Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια», λέει ο νηογνώμονας

Το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει εκτός απροόπτου η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρτι μποτ στα Νέα Στύρα που προσάραξε σε ύφαλο προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Στο μεταξύ, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τον νηογνώμα ο οποίος δηλώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του καπετάνιου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η διαδικασία της αποκόλλησης του πλοίου και της ρυμούλκησης του, εφόσον δεν προκύψει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια, θα ξεκινήσει νωρίς σήμερα το απόγευμα.

Σημειώνεται πως ήδη πάνω στο φέρι μποτ έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες. Aυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρυμουλκά στο σημείο και είναι σε ετοιμότητα. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες.

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα.

Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Σημειώνεται ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν φαίνεται να απασχολούν τόσο τις αρχές που θα βρίσκονται εκεί και θα επιβλέπουν τη διαδικασία, καθώς υπάρχουν στεριές γύρω από το σημείο που έχει προσαράξει το πλοίο και έτσι δεν θα δημιουργηθεί κυματισμός, που θα δυσκολέψει την ανέλκυση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

