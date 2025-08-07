Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

Στο «περίμενε» βρίσκονται δεκάδες επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», οι οποίοι σώθηκαν από θαύμα, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε ξέρα ανοιχτά των Νέων Στύρων με συνέπεια να εκκενωθεί, αλλά τα αυτοκίνητά τους να βρίσκονται ακόμα εν πλω.

Η επιχείρηση ρυμούλκησης έχει καθυστερήσει αρκετά, καθώς θα χρειαστεί να μεταβεί στην περιοχή και δεύτερο ρυμουλκό, ενώ προβληματίζει το γεγονός ότι από σήμερα (07/08) αναμένεται ενίσχυση των ανάμενων, κάτι που δεν αποκλείεται να δυσκολέψει την ήδη χρονοβόρα διαδικασία.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη υποβάλλει σχέδιο ρυμούλκησης, ενώ, από δύτες εντοπίστηκε ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο.

Οι επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών, κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το πλήρωμα και πως ενήργησαν από μόνοι τους, ακόμη και για τα σωσίβια.

Όσον αφορά τον πλοίαρχο, πρόκειται για άνδρα 62 ετών, που εκτελούσε επί οκτώ ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι.

Μετά το συμβάν, ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντας αυτήν σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του.

Κρατούσε εκείνος το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ο καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.

