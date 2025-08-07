Νέα Στύρα: «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

«Συνέβη το ατύχημα και έπρεπε να περάσουν 10 – 12 λεπτά ώστε να ενημερώσει ο πλοίαρχος», τονίζει το υπουργείο Ναυτιλίας για το συμβάν με την πρόσκρουση φέρι μποτ σε ξέρα, στα Νέα Στύρα

Newsbomb

Νέα Στύρα: «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες άντλησης των υδάτων που πέρασαν στο εσωτερικό του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσέκρουσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα το απόγευμα της Τρίτης (05/08), προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους επιβαίνοντες (105 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα), μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά.

Η επιχείρηση ρυμούλκησης έχει καθυστερήσει αρκετά, ενώ προβληματίζει το γεγονός ότι από σήμερα (07/08) αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, κάτι που δεν αποκλείεται να δυσκολέψει την ήδη χρονοβόρα διαδικασία.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη υποβάλλει σχέδιο ρυμούλκησης, ενώ, από δύτες εντοπίστηκε ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο.

Οι επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών, κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το πλήρωμα και πως ενήργησαν από μόνοι τους, ακόμη και για τα σωσίβια.

«Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε για το συμβάν ότι «είναι σπάνιο να υπάρχει μία ξέρα με φανάρι και να πέφτει ένα πλοίο πάνω, μέρα και μάλιστα από τη στιγμή που ο καπετάνιος κάνει αυτό το δρομολόγιο τουλάχιστον 4 χρόνια. Το θετικό στην υπόθεση ότι δεν είχαμε τραυματισμούς και οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, συνέβησαν γεγονότα που πρέπει να μας προβληματίσουν.

Για παράδειγμα, έγινε το ατύχημα και έπρεπε να περάσουν 10 – 12 λεπτά ώστε να ενημερώσει. Οι επιβάτες επικοινώνησαν μέσα στα πρώτα 2 λεπτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενεργοποιείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έτσι έγινε και σε αυτήν την περίπτωση», μιλώντας σήμερα (07/08) στο MEGA.

«Τι σημαίνει αυτό; Αμέσως ειδοποιούνται όλα τα παραπλέοντα, κάθε λιμενικός σταθμός, κάθε τμήμα και Λιμεναρχείο έχει επικαιροποιημένη λίστα με τα σκάφη και τα πλοία που βρίσκονται κοντά και κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Το ίδιο συνέβη κι εδώ. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, αλλά το Λιμενικό Σώμα έχει πλωτά και είναι στην πρώτη γραμμή», επεσήμανε ακόμη.

Όσον αφορά τον πλοίαρχο, πρόκειται για άνδρα 62 ετών, που εκτελούσε επί οκτώ ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι.

Μετά το περιστατικό, ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντας αυτήν σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του.

Κρατούσε εκείνος το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ο καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» με Ιρέν Ζακόμπ και Λεξ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στόχος μας μία Ελλάδα που προχωρά ενωμένη και χτίζει το “αύριο” με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη»

09:05LIFESTYLE

Σάσα Σταμάτη: «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ