Νέα Στύρα: «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

Συνεχίζονται οι εργασίες άντλησης των υδάτων που πέρασαν στο εσωτερικό του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσέκρουσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα το απόγευμα της Τρίτης (05/08), προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους επιβαίνοντες (105 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα), μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά.

Η επιχείρηση ρυμούλκησης έχει καθυστερήσει αρκετά, ενώ προβληματίζει το γεγονός ότι από σήμερα (07/08) αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, κάτι που δεν αποκλείεται να δυσκολέψει την ήδη χρονοβόρα διαδικασία.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη υποβάλλει σχέδιο ρυμούλκησης, ενώ, από δύτες εντοπίστηκε ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο.

Οι επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών, κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από το πλήρωμα και πως ενήργησαν από μόνοι τους, ακόμη και για τα σωσίβια.

«Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε για το συμβάν ότι «είναι σπάνιο να υπάρχει μία ξέρα με φανάρι και να πέφτει ένα πλοίο πάνω, μέρα και μάλιστα από τη στιγμή που ο καπετάνιος κάνει αυτό το δρομολόγιο τουλάχιστον 4 χρόνια. Το θετικό στην υπόθεση ότι δεν είχαμε τραυματισμούς και οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, συνέβησαν γεγονότα που πρέπει να μας προβληματίσουν.

Για παράδειγμα, έγινε το ατύχημα και έπρεπε να περάσουν 10 – 12 λεπτά ώστε να ενημερώσει. Οι επιβάτες επικοινώνησαν μέσα στα πρώτα 2 λεπτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενεργοποιείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έτσι έγινε και σε αυτήν την περίπτωση», μιλώντας σήμερα (07/08) στο MEGA.

«Τι σημαίνει αυτό; Αμέσως ειδοποιούνται όλα τα παραπλέοντα, κάθε λιμενικός σταθμός, κάθε τμήμα και Λιμεναρχείο έχει επικαιροποιημένη λίστα με τα σκάφη και τα πλοία που βρίσκονται κοντά και κατευθύνονται στο σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Το ίδιο συνέβη κι εδώ. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, αλλά το Λιμενικό Σώμα έχει πλωτά και είναι στην πρώτη γραμμή», επεσήμανε ακόμη.

Όσον αφορά τον πλοίαρχο, πρόκειται για άνδρα 62 ετών, που εκτελούσε επί οκτώ ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι.

Μετά το περιστατικό, ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντας αυτήν σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του.

Κρατούσε εκείνος το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ο καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.

