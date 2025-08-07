Ροδόπη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

