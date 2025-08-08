Διακοπές νερού την Παρασκευή (8/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Κανάρη και Αναγνωσταρά
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΨΥΧΙΚΟ
Αλ. Παπαναστασίου και Στρ. Καλλάρη
