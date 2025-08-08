Διπλή τραγωδία στη Μήλο: Η γυναίκα παρασύρθηκε από τους ανέμους - Ο άνδρας βούτηξε για να τη σώσει

Μήλος - Η παραλία σαρακήνικο όπου πνίγηκαν δύο τουρίστες από το Βιετνάμ

Τραγωδία στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου δύο τουρίστες, μία γυναίκα και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, εξαιτίας των θυελλώδων ανέμων.

Η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα λόγω ισχυρών ανέμων ενώ έβγαζε φωτογραφίες και ο άντρας βούτηξε κι αυτός για να τη σώσει. Και οι δύο παρασύρθηκαν από τα κύματα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8-9 μποφόρ.

Η γυναίκα περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος, ενώ για τον εντοπισμό του άνδρα επιχείρηση ιδιώτης δύτης ο οποίος εντόπισε και περισυνέλεξε τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, και τον μετέφεραν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Όχημα της Πυροσβεστικής εστάλη στο Σαρακήνικο της Μήλου. Milos Life

Οι δύο υπήκοοι Βιετνάμ ήταν επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο και είχαν πάει οδικώς στο Σαρακήνικο.

Το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών.