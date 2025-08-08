Φωτιά στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση πέντε περιοχών

Τεράστια είναι η μάχη που καταβάλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα τελευταίες πληροφορίες ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο γήπεδο του Χελιδονίου. Το άτομο τελικά απομακρύνθιηκε από την περιοχή με ασθενοφόρο, φέροντας εγκαύματα στα χέρια.

Στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρία τμήματα πεζοπόρο. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

112 για την εκκένωση πέντε περιοχών

Το πύρινο μέτωπο παίρνει διαστάσεις. Στις 18:30 ο μηχανισμός 112 ενεργοποιήθηκε εκ νέου καλώντας τους κατοίκους πέντε περιοχών να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Συγκεκριμένα καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας να απομακρυνθούν προς τον Πύργο.

Μετά από περίπου μία ώρα στις 19:30, το 112 ήχησε ξανά καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με πληροφορίες από ilialive.gr