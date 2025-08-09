Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες στην Επίδειξη Ομορφιάς Αλόγων 2025 στη Σιάτιστα - Δείτε βίντεο

Μοναδικές εικόνες καταγράφηκαν στη Σιάτιστα της Κοζάνης στην Επίδειξη Ομορφιάς Αλόγων 2025, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή (08/08) στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Παπαγεωργίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 21:00 και προσέλκυσε πλήθος κόσμου, που απόλαυσε ένα μοναδικό θέαμα με πρωταγωνιστές τα υπέροχα άλογα και την τέχνη της ιππασίας, μεταδίδει το kozan.gr.

Η διοργάνωση, που ανήκει στον Ιππικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιάτιστας «Ο Άγιος Μόδεστος» με τη στήριξη του Δήμου Βοΐου, ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της τοπικής κοινωνίας για το άλογο και την ιππική παράδοση.

