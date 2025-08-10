Πρέβεζα: Προσάραξη ιστιοφόρου με 11 επιβαίνοντες στην Καστροσυκιά

Στη θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς Πρέβεζας και σε βραχώδες σημείο προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος, με 11 επιβαίνοντες, έναν Έλληνα και δέκα Ιταλούς.

Στο σημείο επιχειρεί πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ ιδιώτης δύτης κατευθύνεται για να συνδράμει στην αποκόλληση του ιστιοφόρου. Την ώρα του συμβάντος επικρατούσαν ανατολικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.