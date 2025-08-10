Ήπειρος: Αρκούδα κυκλοφορεί μέσα στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου - «Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε»

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή Τσεπέλοβο Ζαγορίου, καθώς τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια αρκούδα στο χωριό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων η αρκούδα φαίνεται να τριγυρνά στην περιοχή ανενόχλητη εδώ και περίπου 20 ημέρες προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια, για τις περιουσίες αλλά και τα κατοικίδια τους. Μάλιστα οι ίδιοι τονίζουν πως έχουν έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχουν δει κάποια ουσιαστική ενέργεια μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει το epirusgate.gr.

«Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε τις βραδινές ώρες. Έχουμε ενημερώσει αλλά δεν έχει γίνει κάτι», δηλώνει κάτοικος της περιοχής στην ίδια πηγή, εκφράζοντας την αγωνία που επικρατεί στο χωριό.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τρόπο ασφαλή τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το ζώο.