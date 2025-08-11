Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος στον λιμένα Αλεξανδρούπολης

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου καθώς 92χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης και στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.