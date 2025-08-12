Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 Πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Παράλληλα, στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα.