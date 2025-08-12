Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112
Νέα πυρκαγιά στη Βόνιτσα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 Πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.
Παράλληλα, στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36 ∙ WHAT THE FACT
Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει
04:38 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Αυγούστου
06:36 ∙ WHAT THE FACT
Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει
21:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ