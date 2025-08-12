Διακοπές νερού την Τρίτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΣΕΠΟΛΙΑ
Δαμασκίου και Αντιγόνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
ΒΥΡΩΝΑΣ
Φορμίωνος και Αδάνων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Δημητρίου Ανδρέα και Λεβέδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΗΦΙΣΙΑ
Αιθρίας και Χελιδονούς
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
