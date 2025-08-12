Διακοπές νερού την Τρίτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΣΕΠΟΛΙΑ
    Δαμασκίου και Αντιγόνης
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Φορμίωνος και Αδάνων
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Δημητρίου Ανδρέα και Λεβέδου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Αιθρίας και Χελιδονούς

