Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στο Μαράθι - Φωτογραφίες

Αντιμέτωπη με ένα σπάνιο περιστατικό ήρθε λουόμενη γυναίκα το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στο Μαράθι Χανίων, καθώς την δάγκωσε μια θαλάσσια χελώνα.

Η γυναίκα κολυμπούσε στα ρηχά της παραλίας όταν ξαφνικά ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της. Για καλή της τύχη ωστόσο το δάγκωμά της ήταν ελαφρύ και την «γλίτωσε» απλά με μερικές κοκκινίλες.

Η ίδια, μιλώντας στο zarpanews.gr τόνισε την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της θαλάσσιας χελώνας όσο και του κόσμου που απολαμβάνει την συγκεκριμένη παραλία, για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

