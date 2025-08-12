Ηράκλειο: Απέσπασαν 60.000 ευρώ από 92χρονη - Κατάφερε να τα πάρει πίσω χάρη στην Αστυνομία

Τυχερή μέσα στην ατυχία της ήταν μία ηλικιωμένη στο Ηράκλειο Κρήτης που έπεσε θύμα απάτης από 39χρονη Τσέχα, η οποία προσπάθησε να της αποσπάσει 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 59χρονη κατάφερε να αποσπάσει από την 92χρονη το υπέρογκο ποσό των με το πρόσχημα ότι ο γιος και η νύφη της τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο και χρειάζονται άμεσα τα χρήματα για να σωθούν.

Μέσα σε ένα 24ωρο οι αστυνομικοί κίνησαν γη και ουρανό, ακολούθησαν τα «ίχνη» της 39χρονης που κρυβόταν πίσω από την απάτη, η οποία έφυγε άρον-άρον εκτός Κρήτης με το πλοίο της γραμμής και ήδη είχε επιβιβαστεί σε υπεραστικό λεωφορείο ώστε να μεταβεί «καρφί» στην Βουλγαρία για τον διαμοιρασμό των κερδών.

Δύο ημέρες πριν η ίδια γυναίκα είχε εισπράξει το ποσό των 5.000 ευρώ από 88χρονη γιαγιά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου με ανάλογο σενάριο.

Το χρονικό της απάτης

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η υπερήλικη δέχθηκε τηλεφώνημα με απόκρυψη στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (10/8). Στην άλλη άκρη κάποιοι εκλιπαρούσαν σπαρακτικά για βοήθεια. Ήταν δήθεν ο γιος της και ένας γιατρός. Οι επιτήδειοι την έπεισαν ότι ο γιος και η σύζυγος του είχαν ένα τροχαίο και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και η σωτηρία τους εξαρτιόταν από την ίδια, αφού το χειρουργείο που θα τους έθετε εκτός κινδύνου θα άγγιζε το ποσό των 60.000 ευρώ.

Η ηλικιωμένη μέσα στην στενοχώρια και την σύγχυση της τα έχασε και το μόνο που ήθελε ήταν να βοηθήσει τα παιδιά της. Τους είπε ότι είχε στο σπίτι το ποσό των 60.000 ευρώ, το οποίο παρέδωσε εξ ολόκληρου σε 39χρονη Τσέχα.

Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εντόπισαν τα «ίχνη» της 39χρονης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ταξίδευε με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά.

Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση αποφάσισαν να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με την 39χρονη και με τον κατάλληλο χειρισμό να την φέρουν στο σημείο που ήθελαν. Η Τσέχα είχε επιβιβαστεί σε υπεραστικό λεωφορείο στην Αθήνα με προορισμό την Βουλγαρία. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Λάρισας που ήδη είχαν λάβει σχετικό σήμα από το Ηράκλειο βρίσκονταν επί ποδός και συνέλαβαν την 39χρονη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Μάλιστα, η ίδια έφερε πάνω της τα χρήματα που είχε αποσπάσει από την 92χρονη στο Ηράκλειο.

Όσον αφορά στο ποσό των 5.000 ευρώ που απέσπασε από την 88χρονη στον Άγιο Νικόλαο, ισχυρίστηκε ότι της ζητήθηκε να τα παραδώσει σε κάποιο πρόσωπο στον Πειραιά, πριν επιβιβαστεί στο υπεραστικό λεωφορείο.

