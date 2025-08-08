Γρηγόρης Γκουντάρας: Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης - «Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και περιέγραψε μια σοβαρή περιπέτεια που πέρασε τις προηγούμενες ώρες.

Ο δημοσιογράφος είπε πως έπεσε θύμα απάτης και κατάφεραν να του υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία και να του χακάρουν τον λογαριασμό του στο TikTok.

«Δεν είμαστε διακοπές, είμαστε στο σπίτι μας. Εκ των υστέρων και πηγαίνοντας στη Δίωξη, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση, μπαίνω στο TikTok για να περάσει η ώρα και βλέπω ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάτι για πνευματικά δικαιώματα και μου ζητάνε κάτι κωδικούς», αφηγήθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και πρόσθεσε:

«Τα έδωσα τα στοιχεία. Από τη Δίωξη μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok αλλά αυτά που έγραφες τα έπαιρναν οι χακεράδες. Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν!».

«Μου έστελναν κανονικό διάλογο με το σήμα του TikTok για το πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Ένας λογαριασμός στο What’sApp μου είπε: είμαστε οι χάκερς, για να πάρεις πίσω τον λογαριασμό σου πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα. Από τη Δίωξη μου είπαν να μη διανοηθώ να απαντήσω στο μήνυμα. Κι αυτό χακαρισμένο τηλέφωνο στο What’sApp ήταν. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά», περιέγραψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.