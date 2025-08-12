Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Κυψέλη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Κυψέλη.

Πρόκειται για τον Ζιαντ Αλμπάκο Αλάλ, συριακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε την Παρασκευή (08/08) στις 11.00 το πρωί. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 12/8/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ζιαντ (ον.) Αλμπάκο Αλάλ (επ.) έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας και μπλουζάκι αγνώστου χρώματος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

