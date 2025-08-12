Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
Η κύρια πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Ζώνη
Στην Αχαΐα όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ έχουμε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ενημερώνουν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Η πρώτη και κύρια στην περιοχή Ίσωμα (κοντά στη ΒΙΠΕ) είναι σε πλήρη εξέλιξη. Συνολικά επιχειρούν σε κύκλο 20 εναέρια μέσα εκ των οποίων το ενα συντονιστικό.
Η φωτιά κινείται προς κάτω Αλισσο.
Η δεύτερη στην περιοχή Γλαύκος, η οποία έχει ελεγχθεί και Η τρίτη στην περιοχή Πλατάνι η οποία είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής και επιχειρούν 2 Canadair.
