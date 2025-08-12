Φωτιά Θεσσαλονίκη: Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόλβη

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε την Τρίτη (12/08), λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

