Φωτιά Θεσσαλονίκη: Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόλβη
Η φωτιά αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων
Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε την Τρίτη (12/08), λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.
